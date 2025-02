Lavar roupas de bebê é uma tarefa que exige cuidado e garante a proteção. Os tecidos delicados e o contato direto com a pele sensível do bebê exigem atenção especial, desde a escolha do sabão até os métodos de secagem.

Saiba como higienizar corretamente as roupinhas para garantir conforto e segurança ao seu pequeno.

Leia também:

Lave as roupas de bebê com cuidado

As roupas dos bebês são mais suscetíveis a acúmulo de sujeiras, bactérias e produtos químicos. Entenda a importância de uma lavagem apropriada.

Peles sensíveis e alergias

A pele do bebê é fina e delicada, tornando-se mais propensa a alergias e irritações. Resíduos de sabão ou produtos químicos agressivos podem causar desconforto ou até problemas dermatológicos.

Eliminação de germes

Roupas de bebês podem acumular bactérias e outros microrganismos. Uma lavagem correta é importante para evitar infecções e preservar a saúde do pequeno.

Como lavar roupa de bebê corretamente

Siga um passo a passo adequado e garanta que as roupas fiquem limpas, macias e seguras para o uso.

Escolha do sabão ideal

Prefira sabões neutros, hipoalergênicos ou específicos para roupas de bebê. Evite amaciantes e produtos com fragrâncias fortes, que podem irritar a pele.

Lave separadamente

Separe as roupas de bebê das demais roupas da família para evitar o contato com sujeiras ou produtos químicos que possam transferir resíduos.

Remova manchas antes da lavagem

Manchas de leite, alimentos ou fraldas podem ser tratadas antes da lavagem. Use sabão neutro e esfregue suavemente, evitando produtos abrasivos.

Ajuste a temperatura da água

Lavar com água morna é ideal para eliminar germes e sujeiras. Certifique-se de que os tecidos sejam compatíveis com a temperatura escolhida.

Ciclo de lavagem delicado

Opte por ciclos suaves na máquina de lavar ou lave à mão para preservar a integridade dos tecidos delicados.

Enxágue bem

Certifique-se de que todo o sabão foi removido durante o enxágue. Resíduos podem causar irritação na pele do bebê.

Seguindo essas dicas, você protege a pele sensível do seu pequeno e prolonga a vida útil das roupinhas Oksana Shufrych / EyeEm de Getty Images

Como secar roupas de bebê

A secagem correta é tão importante quanto a lavagem, veja!

Prefira a secagem natural

Estenda as roupas ao ar livre, em local ventilado e à sombra. A exposição direta ao sol pode desbotar os tecidos mais delicados.

Evite secadoras

O calor excessivo pode encolher ou desgastar as fibras das roupinhas. Use secadoras apenas se houver uma opção de ciclo delicado.

Ferro de passar para higienização extra

Passar as roupas é uma forma adicional de eliminar microrganismos e garantir que fiquem macias para o uso.

Prevenção e organização das roupas

Organizar e armazenar as roupinhas também é parte do cuidado.