Com a chegada de uma criança à família, diversas decisões devem ser tomadas, e uma das mais interessantes é a montagem e decoração do quarto infantil. Esse espaço não é apenas funcional, mas sim um lugar que promove a união, o conforto e a criatividade - dessa forma, um quarto bem decorado se torna o refúgio para a criança explorar, crescer e sonhar.

Se você está passando por esse momento tão especial, que tal descobrir qual estilo de decoração combina mais com sua família? Confira a seguir oito estilos para quartos infantis e encontre aquele que mais se alinha ao seu gosto.

1) Quarto infantil estilo montessoriano

O estilo montessoriano tem se popularizado no Brasil nos últimos anos, inspirado no método desenvolvido por Maria Montessori na Itália em 1907. Esse estilo visa criar quartos que promovam acolhimento e estimulem o desenvolvimento e a independência das crianças.

Esse estilo visa criar quartos que promovam acolhimento Africa Images

Conta com móveis como camas baixas, estantes para brinquedos ou livros na altura da criança e armários que permitem fácil acesso sem ajuda de adultos. Uma característica marcante é a presença de camas em formato de casinha ou cabana, que dão ao ambiente um aspecto acolhedor.

2) Quarto infantil estilo escandinavo

O estilo escandinavo é conhecido por sua abordagem descomplicada em relação às cores, desprezando convenções de gênero. Dessa forma, ele usa cores neutras como branco e preto, incorporando muita madeira e tons frios que promovem um ambiente rústico. Além disso, valoriza móveis e peças fáceis de mover, o que os faz se adaptarem com facilidade a mudanças de organização e na decoração.

O Estilo Escandinavo é conhecido por sua abordagem descomplicada em relação às cores Freepik

3) Quarto infantil estilo provençal

O estilo provençal adiciona sofisticação e um toque clássico ao quarto infantil. Caracterizado pela presença de móveis de madeira que combinam rusticidade com elegância, esse estilo utiliza estampas delicadas, como florais e neutras, para criar uma atmosfera acolhedora. Tecidos como o linho são opções populares para complementar o ambiente, proporcionando um espaço tranquilo e charmoso para a criança.

Caracterizado pela presença de móveis de madeira que combinam rusticidade com elegância, esse estilo utiliza estampas delicadas Elo7

4) Quarto infantil estilo clássico

Caracterizado pelo uso de móveis de madeira com curvas e ornamentos, o estilo clássico incorpora cores como rosa, azul, verde, dourado e branco para complementar a decoração. É possível usar cortinas, enxovais de berço e almofadas com babados e bordados, além de estampas florais e objetos clássicos como tapetes, cortinas e quadros.

Estilo Clássico incorpora cores como rosa, azul, verde, dourado e branco para complementar a decoração Casa Abril

5) Quarto infantil estilo moderno

O estilo moderno é bastante simples e fácil de combinar, já que aceita móveis minimalistas, com linhas retas, formas geométricas e sem muitas ornamentações.

A criatividade pode ser explorada com almofadas estampadas Reprodução / Patrícia Franco Interior Design e Thaisa Bohrer Architect &Interior Design

Há liberdade para utilizar cores vivas, misturar estampas e até destacar uma ou todas as paredes do quarto com padrões diferentes. Além disso, a criatividade pode ser explorada com almofadas estampadas, que complementam perfeitamente o ambiente.

6) Quarto infantil estilo retrô

O estilo retrô é uma releitura criativa de estilos do passado, adaptados a um contexto moderno. O objetivo é criar um ambiente que não apenas decore, mas conte uma história, evocando memórias familiares do passado.

O objetivo é criar um ambiente que não apenas decore, mas conte uma história, evocando memórias familiares do passado DilmareDesign e Project Nursery

Os móveis, geralmente em madeira ou com revestimentos coloridos, são caracterizados por linhas retas, pontas arredondadas e pés palito. Para as paredes e almofadas, é indicado usar estampas combinadas com cores vibrantes.

7) Quarto infantil estilo boho

O estilo boho é caracterizado pelo uso de artesanato e materiais naturais para criar uma decoração descontraída, onde a beleza parece ser natural e sem esforço. Móveis em tons de madeira ou palha, além de objetos feitos de materiais naturais e tons terrosos e verdes que evocam a natureza, são as melhores opções para esse estilo.

O Estilo Boho é caracterizado pelo uso de artesanato e materiais naturais para criar uma decoração descontraída Freepik

8) Quarto infantil estilo clean ou minimalista

O estilo minimalista preza por um visual “menos é mais” marcado por tonalidades claras como branco, cinza e tons nude, o que contribui para uma sensação de espaço amplo e bem iluminado. Os móveis apresentam linhas retas e simples, refletindo a funcionalidade como critério principal.

O Estilo Minimalista preza por um visual "menos é mais" marcado por tonalidades claras Africa Images

