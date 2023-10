SIGA NO

Se você tem filhos ou vai ter em breve, com certeza deve ter ouvido falar da cama montessoriana infantil. Esse é um modelo de cama inovador e que tem feito sucesso nos quartos infantis. Isso porque promete inúmeros benefícios para as crianças. Mas calma, que já vamos falar deles.





Quer entender melhor o que é a cama montessoriana? Por que é tão vantajosa para os pequenos? Para quais idades é indicada? Continue lendo.





O que é uma cama montessoriana infantil?





A cama montessoriana infantil é um modelo de cama bem rente ao chão, que permite aos pequenos subirem e descerem de forma independente, sem risco de cair ou se machucar.





A ideia da cama surgiu do método Montessori, desenvolvido por Maria Montessori em 1907. Ele mostrava a importância de adaptar o ambiente para as crianças se tornarem independentes desde cedo, sem precisar recorrer a um adulto 100% do tempo.





Mas, ao contrário do que alguns pensam, a cama montessoriana não consiste apenas em um colchão no chão. Ela é composta por uma estrutura que pode lembrar uma tenda, cabana ou casa para deixar a aparência mais amigável para os pequenos.

Vantagens da cama montessoriana





O principal objetivo da cama montessoriana infantil é promover a independência das crianças, permitindo que elas resolvam desafios desde cedo e tenham autonomia sem depender de adultos. Porém, este não é o único benefício que este modelo de cama pode trazer. Além dele, podemos perceber:





Estimulação sensorial





Por ser mais fácil de subir e descer, a cama montessoriana permite às crianças conhecerem melhor seus quartos e explorar os ambientes.





Segurança





Como se trata de um modelo rente ao chão, a cama montessoriana evita que a criança sofra algum risco. Além disso, é possível forrar o chão em torno da cama com tapetes, EVA e almofadas para garantir ainda mais segurança nos primeiros anos.





Facilita a transição para cama comum





Esse modelo de cama faz com que a criança se adapte melhor a uma cama convencional, visto que já estará promovendo a liberdade e autonomia.





Traz um toque a mais na decoração





Além de confortável e boa para as crianças, a cama montessoriana também contribui para deixar o ambiente mais leve e lúdico para os pequenos.





Para quais idades é indicada a cama montessoriana?





As camas montessorianas devem ser usadas até os 6 anos da criança. Sendo que, nos primeiros anos, o ideal é optar por um berço montessoriano. Mas, caso não queira introduzi-la inicialmente, você pode esperar até os 3 anos da criança, assim ela estará entendendo melhor as mudanças e as novas regras para se adaptar à nova cama.

Como decorar o ambiente com cama montessoriana?





Como dissemos, com a cama montessoriana a criança terá total acesso aos ambientes. Por isso, é importante garantir que a casa seja adaptada para ela, sem elementos que possam machucar ou causar algum acidente.