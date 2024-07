O chá revelação já se tornou um evento tradicional para grande parte dos casais que esperam um bebê. Isso porque, assim que a mulher descobre que está grávida, começa a crescer a expectativa em torno do sexo do bebê e, para muitos pais, não há forma melhor de celebrar essa curiosidade do que com um evento especial.

Seja em grandes festas ou pequenas reuniões, o ponto alto do chá revelação é, sem dúvida, o instante em que o segredo é desvendado. Nesse momento, criatividade e personalização são essenciais para refletir a personalidade e os gostos dos futuros pais.

Se você está vivenciando esse momento, confira a seguir 6 ideias incríveis para fazer um chá revelação criativo e bastante divertido para papais e convidados.

O que é um chá revelação?

O chá revelação é uma festa organizada pelos pais para contar aos amigos e familiares o sexo do bebê por meio de brincadeiras criativas e engraçadas - aqui, o que realmente importa é a criatividade. O primeiro passo é, claro, obter o resultado do ultrassom a partir da oitava semana de gestação.

Esse evento, que tem ganhado cada vez mais popularidade no Brasil, surgiu em 2008 nos Estados Unidos, quando Jenna Karvunidis preparou dois bolos com recheios de cores diferentes e entregou-os a uma pessoa que sabia o resultado do exame para que ela levasse à festa o bolo com a cor certa.

6 dicas criativas para o seu chá revelação

Existem diversas formas criativas e divertidas de revelar o sexo do bebê. Confira algumas delas e se inspire para seu evento!

1) Bolo

O bolo é um dos mais convencionais estilos de revelar o sexo do bebê. Geralmente, quem organiza a festa encomenda um bolo com uma cobertura neutra e pede para a confeitaria colorir a massa ou o recheio. Assim, quando os pais cortam o bolo, a cor de dentro revela para todo mundo se é menino ou menina.

O bolo é um dos mais convencionais estilos de revelar o sexo do bebê Pinterest

2) Balão

Uma forma divertida de revelar o sexo do bebê é usando um balão escuro, que não deixe ver o que há por dentro. Você pode encher o balão com tinta, pó ou papel picado da cor que representa o sexo do bebê. Depois, é só estourar e descobrir com a galera!

3) Caixa com balões

Nessa opção, é só encher vários balões da cor que indica o sexo do bebê com gás hélio e colocá-los dentro de uma caixa. Ao abri-la, os pais liberam os balões coloridos, que saem voando.

4) Bomba de fumaça

As bombas de fumaça, quando acesas, soltam uma fumaça colorida que se espalha rapidamente pelo ar. Dessa forma, o organizador do evento compra as bombas na cor que indica o sexo do bebê e, na hora da revelação, os pais fazem a revelação.

5) Confetes

Que tal usar lança-confetes na revelação? Assim como a bomba de fumaça, na hora da revelação, os pais estouram e espalham pela festa a cor que indica o sexo do bebê.

6) Brincadeiras

As brincadeiras são interessantes para que os futuros papais possam se divertir com os amigos e familiares. Por exemplo, os convidados podem tentar adivinhar o sexo do bebê e participar de uma votação com lousas ou broches e pulseiras coloridas.

Essas duas brincadeiras são formas divertidas de saber qual a opinião dos convidados sobre o sexo do bebê Pinterest

Duas dicas criativas e simples de apostar qual o sexo do bebê Pinterest

Brincadeiras interessantes para fazer com os convidados Pinterest

