Tapetes impedem que o frio do chão se espalhe pelo ambiente Freepik



Para quem busca soluções sobre como aquecer o quarto do bebê no inverno , saiba que você pode usar estratégias simples, inclusive, transformar a decoração em sua aliada, ou em casos mais severos, optar por um aquecedor.





No entanto, essa última alternativa exige cautela, uma vez que pode colocar em risco a integridade física do bebê.





Além disso, é importante aprender a identificar sinais de que o neném está com frio para tomar medidas imediatas para aquecer seu corpinho.





Para te ajudar com as melhores dicas para aquecer o quarto do bebê, preparamos esse artigo. Leia com bastante atenção.





1. Entenda as necessidades do bebê





Antes de definir quais medidas serão tomadas para manter o quarto do bebê aquecido, é preciso avaliar o rigor do inverno na sua região.





Em algumas localidades brasileiras, a temperatura pode ficar abaixo de zero, o que aumenta a preocupação em manter a temperatura do bebê mais elevada.





Mesmo em lugares em que o frio não é tão rigoroso, é importante ficar atento, pois os bebês perdem calor muito mais rápido, o que pode abaixar demais a temperatura corporal.





Muito mais que avaliar o clima de forma geral, é preciso entender as necessidades dos bebês, pois, assim como os adultos, cada um tem um nível de sensibilidade ao frio.





Veja a seguir alguns sinais de que eles estão sentindo frio:





pés e mãos muito frios;

costas, peito e pescoços frios;

temperatura corporal inferior a 35,6°;

choro sem motivo aparente, mesmo estando bem cuidado e alimentado;

corpo mole, recusa em receber alimento e permanecer por muito tempo em silêncio;

acordar no meio da noite mesmo não estando com fome ou molhado.





2. Use os artigos decorativos para deixar o quarto do bebê aquecido





Após analisar as necessidades individuais do seu bebê, você pode escolher itens decorativos do quarto como estratégia para mantê-lo aquecido.





Os tapetes são grandes auxiliares para quem deseja ter um quarto de bebê mais quentinho, pois eles impedem que a temperatura fria do piso se espalhe pelo ambiente.





Os modelos mais felpudos são excelentes alternativas e ainda contribuem para deixar o local ainda mais aconchegante.





As cortinas, além de contribuir para uma decoração atrativa, impedem a entrada do vento frio que interfere na temperatura interna.





As almofadas também são alternativas para quem quer aprender como aquecer o quarto do bebê.





Para ter uma decoração muito mais harmoniosa, faça combinações de cores entre os artigos usados para decorar o espaço.





3. Use o aquecedor ou ar-condicionado





Embora essa alternativa seja ideal para regiões em que o inverno é bastante rigoroso, ela deve ser usada com muita cautela.





O ideal é que o aquecedor possua umidificador, uma vez que esse tipo de aparelho pode deixar o ar ainda mais seco.





Já o ar-condicionado deve ser usado na função aquecer para deixar o quarto do bebê com a temperatura interna confortável.





Tanto o uso do ar condicionado como do aquecedor deve ser feito de forma bastante cuidadosa para evitar acidentes.





Nunca deixe o aparelho ligado a noite toda. Você pode ligar alguns minutos antes de colocar o bebê para dormir, deixar por um período que não seja prolongado e desligar o aquecedor.





Além disso, fique atento às instalações elétricas para evitar acidentes enquanto usa aparelhos para aquecer o quarto do bebê no inverno.





4. Aqueça seu quarto de forma caseira





Algumas alternativas caseiras podem ajudar quem busca soluções sobre como manter o quarto de bebê quente.





Uma delas é a iluminação. Você pode usar a lâmpada incandescente para iluminar o ambiente, podendo ser por abajures ou luminárias. Acenda alguns minutos antes de colocar o neném no quarto.





É importante lembrar que os custos com energia elétrica serão maiores ao optar por esse tipo de lâmpada.