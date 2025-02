Os tênis de camurça são uma escolha elegante, mas exigem cuidados especiais na hora da limpeza. Por serem feitos de um material delicado, a abordagem errada pode danificar sua textura ou causar manchas permanentes.

A seguir, você vai aprender técnicas para lavar e conservar seus tênis de camurça, garantindo que os calçados fiquem sempre bonitos e bem cuidados.

Como limpar tênis de camurça corretamente

A limpeza adequada é fundamental para evitar danos à camurça e manter seu aspecto original. Confira o passo a passo abaixo.

Comece com a remoção de sujeira superficial

Antes de iniciar a limpeza profunda, remova o excesso de poeira e sujeira com uma escova macia ou uma escova específica para camurça. Passe a escova delicadamente em movimentos na mesma direção para evitar marcas.

Remova manchas localizadas

Para manchas específicas, use uma borracha de camurça ou uma borracha escolar branca. Esfregue suavemente sobre a mancha até que ela desapareça. Em manchas mais difíceis, um pano levemente umedecido com água e vinagre branco pode ajudar, mas aplique com moderação.

Evite molhar toda a camurça

Camurça e água não são amigos. Evite submergir o tênis ou usá-lo em dias de chuva. Ao usar qualquer líquido na limpeza, aplique apenas a quantidade necessária, usando um pano ou esponja.

Como secar o tênis de camurça

Secar corretamente é tão importante quanto a limpeza, pois evita deformidades e manchas d’água.

Deixe secar naturalmente

Evite secadores de cabelo, aquecedores ou exposição ao sol direto. Coloque o tênis em um local arejado e longe de fontes de calor excessivo.

Preencha o interior

Coloque papel toalha ou jornal dentro do tênis para manter sua forma e absorver a umidade. Substitua o papel se ele ficar muito úmido.

Como proteger o tênis de camurça após a limpeza

Depois de limpo e seco, você pode prolongar a vida útil do seu tênis com algumas medidas de proteção.

Aplique um protetor de camurça

Use produtos próprios para impermeabilizar a camurça, criando uma camada protetora contra água e sujeira. Aplique conforme as instruções do fabricante.

Guarde em local adequado

Armazene os tênis em um local seco e arejado. Evite guardá-los em plástico ou locais abafados, pois isso pode causar mofo.