Nos últimos anos, o interesse por produtos de limpeza caseiros cresceu bastante, impulsionado por quem busca alternativas mais econômicas, sustentáveis e com menos agentes químicos. De acordo com uma pesquisa da Euromonitor, o mercado global de produtos de limpeza naturais e caseiros cresceu mais de 20% desde 2020. Mas será que todas as misturinhas que circulam pela internet são realmente seguras?

Nem sempre. Muitas combinações populares,como vinagre com água sanitária, podem ser perigosas. Por isso, antes de sair testando receitas, é essencial saber o que pode e o que não pode ser feito.

3 receitas de produtos de limpeza caseiros

Antes de tudo, vale lembrar que os ingredientes mais usados nas receitas são: vinagre, bicarbonato de sódio, sabão neutro, álcool e suco de limão. Veja abaixo algumas combinações.

1. Desinfetante multiuso

1 litro de água;



100 ml de vinagre branco;



1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio;

10 gotas de óleo essencial (opcional, para perfume).

Misture tudo e use um borrifador para bancadas, azulejos, pias e chão.

2. Limpa-vidros

1 xícara de álcool;



1 xícara de água;

1 colher de vinagre.

Coloque em um borrifador e aplique diretamente no vidro. Seque com pano de microfibra.

3. Tira-manchas para roupas

1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio;



1 colher (sopa) de vinagre;

suco de meio limão.

Misture e aplique sobre a mancha antes de lavar. É ideal para roupas brancas.



Evite misturas perigosas, respeite as proporções e use cada item para sua função correta Freepik

O que não misturar: receitas perigosas

Ingredientes comuns podem gerar reações químicas perigosas quando combinados.

Misturas que devem ser evitadas

Vinagre + água sanitária: libera gás tóxico chamado cloro gasoso;



libera gás tóxico chamado cloro gasoso; Bicarbonato de sódio + vinagre: embora pareça útil, essa combinação neutraliza os efeitos de ambos, tornando a limpeza ineficiente;

embora pareça útil, essa combinação neutraliza os efeitos de ambos, tornando a limpeza ineficiente; Água sanitária + amônia: combinação extremamente perigosa, pode causar irritação nos olhos e pulmões.

Sempre que for testar uma nova receita, procure informações confiáveis ou consulte profissionais da área.

E para que serve cada produto natural?

Muitas pessoas usam os produtos sem saber para que servem exatamente. Veja a função de cada ingrediente:

Vinagre: desinfetante, desengordurante e neutralizador de odores;



desinfetante, desengordurante e neutralizador de odores; Bicarbonato de sódio: abrasivo suave e tira-odor;



abrasivo suave e tira-odor; Álcool: desinfeta e ajuda na secagem rápida;



desinfeta e ajuda na secagem rápida; Limão: desengordurante e bactericida natural;

desengordurante e bactericida natural; Sabão neutro: ideal para superfícies delicadas e uso geral.

Vale mesmo a pena fazer produtos de limpeza caseiros?

Sim, desde que usados com consciência e cuidado. Além de serem opções mais baratas, os produtos de limpeza caseiros ajudam a reduzir o uso de embalagens plásticas e o contato com químicos agressivos, o que é ótimo para quem tem alergias ou animais em casa. Mas atenção, eles não substituem os produtos industriais em casos de limpeza pesada ou onde há necessidade de desinfecção hospitalar.