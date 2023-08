SIGA NO

Paredes limpas dão sensação agradável aos olhos



Se você tem um filho artista que gosta de desenhar na parede ou um gatinho levado que adora pular nas janelas e sujar a parede, é hora de conhecer alguns segredos para deixar a pintura sempre nova. Por isso, saiba como limpar parede não lavável com produtos baratos e fáceis de achar.

Mas antes de tudo é bom lembrar que paredes limpas proporcionam uma sensação agradável aos olhos. Afinal de contas, divisões encardidas, riscadas ou com papéis de parede rasgados e desbotados comprometem a aparência da decoração como um todo.





Por isso, antes de pintar a casa escolha tintas laváveis, que facilitam a manutenção, ou alternativas como o drywall. Mas se isso não for possível, tome cuidado na hora da faxina. Isso porque produtos abrasivos podem manchar a pintura. Dessa forma, a solução pode estar numa nova pintura.





Veja como tirar manchas da parede não lavável





Em síntese, é recomendado esperar cerca de 30 dias para fazer a primeira limpeza na parede após a pintura para fixar bem a tinta.





Contudo, para saber como limpar parede não lavável basta ter bastante paciência e usar os produtos certos. De modo geral, você precisa apenas de um balde de água, um vidro de detergente neutro e uma esponja macia, semelhante à usada para lavar o carro.





Mas, se a sujeira é mais profunda ou uma mancha que resiste a sair, acompanhe as dicas na sequência.





Caneta





Crianças adoram dar asas à imaginação usando apenas uma caneta e uma parede. Mas o resultado é de arrepiar os cabelos! Contudo, é preciso manter a calma, pingar algumas gotas de detergente neutro numa esponja e fazer movimentos circulares sobre os riscos. Após, retirar com um pano macio e umedecido em água.





Marcas de mão e pé





Aqui você vai necessitar apenas de um balde de água morna, uma xícara de vinagre branco e uma esponja. Na sequência, embeba a esponja na água e passe na parede, voltando a repetir os movimentos circulares. Outra dica é colocar um pouco de bicarbonato de sódio numa esponja seca e realizar a limpeza.





Gordura

Áreas gourmets e churrasqueiras que não são revestidas sofrem com os respingos de gordura nas paredes, não é mesmo? Mas não precisa se preocupar. Você só precisa fazer uma pasta usando bicarbonato de sódio e água morna. Assim, é só aplicar sobre a parede esfregando levemente com uma esponja ou um pano macio.

Mofo

Comum em estruturas com infiltração, o mofo tira toda a beleza do cômodo. Por isso, mãos à obra para a solução: pegue um borrifador caseiro, encha de água e misture uma colher de sopa de vinagre branco. Então, borrife sobre o mofo e deixe agir por alguns minutos. Depois disso, passe um pano limpo para retirar a sujeira.

Faça a limpeza constante





Não tem escapatória: é importante incluir as paredes não laváveis na limpeza diária ou na faxina semanal. Sendo assim, a sujeira não fica impregnada na parede, e a manutenção fica mais fácil.





Por consequência, sempre que estiver realizando a higienização de rotina e avistar uma marca de mão ou um líquido derramado, faça a limpeza. Assim, evita-se o acúmulo de resíduos.





Contudo, quando a mancha é muito grande e antiga, a solução pode estar na repintura. Nesse sentido, aproveite para guardar um resto de tinta para fazer esses pequenos reparos quando for necessário.





Concluindo, as paredes merecem a mesma atenção dos azulejos e pisos na hora da limpeza. Por isso, fique atento às manchas e sujidades para eliminá-las em poucos dias após a formação, aplicando as dicas de como limpar parede não lavável deste artigo. Por consequência, você aumenta a vida útil da pintura do seu imóvel.