Substituir o botijão de gás requer um cuidado especial, pois envolve lidar com um material inflamável que precisa de atenção redobrada. Saber como realizar o procedimento é importante para garantir o funcionamento correto do fogão e proteger todos em casa.

Neste guia, você vai aprender as etapas detalhadas para trocar o gás de cozinha, além de algumas dicas importantes para prevenir vazamentos e outros problemas.

Priorize a segurança ao trocar o botijão

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é altamente inflamável, o que exige cuidados específicos durante a troca do botijão. Conhecer os riscos e as melhores práticas ajuda a evitar situações perigosas.

Riscos de vazamento

O vazamento de gás pode causar incêndios, explosões e intoxicação. Por isso, é fundamental seguir as recomendações de segurança ao manipular o botijão.

Validade e manutenção

Verificar a validade da mangueira e do regulador de pressão garante que o sistema esteja em boas condições para evitar problemas futuros.

Seguindo este guia, você realiza o procedimento com tranquilidade e protege sua casa e sua família Luoman/Getty Images

Como trocar o botijão de gás

A substituição do botijão deve ser feita seguindo algumas etapas para a segurança.

Feche o registro de gás

Antes de desconectar o botijão vazio, feche completamente o registro de gás girando a válvula no sentido horário. Isso impede que o gás remanescente escape.

Desconecte a mangueira

Pressione a trava da mangueira no regulador e puxe-a com cuidado. Verifique se não há resíduos de gás escapando.

Verifique o novo botijão

Antes de conectar o novo botijão, certifique-se de que a válvula está em boas condições e que não há sinais de ferrugem ou danos no recipiente.

Conecte a mangueira ao novo botijão

Encaixe a mangueira no regulador do novo botijão até ouvir um clique, indicando que está bem fixada. Certifique-se de que não há espaços entre as conexões.

Abra o registro de gás

Abra o registro do novo botijão lentamente, girando a válvula no sentido anti-horário. Isso evita uma pressão excessiva inicial.

Teste o sistema para detectar vazamentos

Aplique água com sabão nas conexões. Se formarem bolhas, há vazamento e é necessário refazer a conexão ou substituir os componentes defeituosos.

Dicas para manutenção e uso seguro

Além da troca correta, seguir práticas de manutenção aumenta a segurança no uso do botijão de gás.

Verifique a validade dos componentes

A mangueira e o regulador têm prazo de validade. Substitua-os conforme indicado pelo fabricante, geralmente a cada 5 anos.

Mantenha o botijão em local ventilado

Evite armazená-lo em locais fechados ou próximos a fontes de calor. Um ambiente ventilado reduz os riscos em caso de vazamento. Dê preferência, deixe-o fora de casa, faça um pequeno buraco na parede e ligue a torneira do botijão ao fogão. Isso garante mais segurança para o local.

Não deite o botijão

O botijão deve permanecer na posição vertical para evitar que o gás líquido escape e cause problemas.

Prefira distribuidores confiáveis

Compre botijões apenas de fornecedores autorizados para garantir a qualidade do produto e a segurança.