Analise suas necessidades, compare os modelos disponíveis e siga as orientações de instalação para aproveitar o máximo do seu aparelho

Com as altas temperaturas cada vez mais intensas, contar com um bom ar-condicionado se tornou essencial para o conforto em casa ou no trabalho. Escolher o modelo ideal, que seja eficiente, adequado ao seu espaço e com um bom custo-benefício, é o primeiro passo para garantir um ambiente mais fresco. Além disso, a instalação correta é fundamental para o funcionamento otimizado do aparelho.

Neste guia, você vai descobrir como selecionar o melhor ar-condicionado para o seu ambiente e também aprender o passo a passo para instalá-lo, seja ele do tipo split, janela ou portátil.

Qual ar-condicionado escolher: modelos e custo-benefício

Na hora de escolher o ar-condicionado ideal, leve em consideração as características do espaço, suas preferências pessoais e o custo-benefício. Aqui estão os principais modelos e suas vantagens:

Ar-condicionado split

Veja os prós e contras do ar-condicionado split:

Indicado para: ambientes médios e grandes;



ambientes médios e grandes; Prós: silencioso, eficiente energeticamente e com design moderno;



silencioso, eficiente energeticamente e com design moderno; Contras: custo inicial mais elevado e instalação complexa;



custo inicial mais elevado e instalação complexa; Vale a pena?: ótima escolha para quem busca conforto e estética, com menor consumo de energia no longo prazo.

Ar-condicionado de janela

Saiba se ar-condicionado de janela é o ideal para você:

Indicado para: ambientes pequenos;



ambientes pequenos; Prós: instalação simples e preço mais acessível;



instalação simples e preço mais acessível; Contras: mais ruidoso e menos eficiente energeticamente;



mais ruidoso e menos eficiente energeticamente; Vale a pena?: ideal para quem busca solução prática e de baixo custo inicial.

Ar-condicionado portátil

Descubra se o ar-condicionado portátil pode vale a pena:

Indicado para: quem não pode fazer alterações estruturais no ambiente;



quem não pode fazer alterações estruturais no ambiente; Prós: mobilidade e facilidade de instalação;



mobilidade e facilidade de instalação; Contras: menor potência e maior consumo de energia;



menor potência e maior consumo de energia; Vale a pena?: uma boa opção para quem busca flexibilidade, mas menos eficiente para grandes espaços.

Considere também a classificação de eficiência energética (Selo Procel) e a potência em BTUs, que deve ser proporcional ao tamanho do ambiente.

Diferenças nos tipos de instalação de ar-condicionado

Veja o passo a passo didático para a instalação de cada tipo de ar-condicionado:

Instalação do ar-condicionado split

Siga o passo a passo e saiba como instalá-lo:

Escolha um local

Defina um local com espaço suficiente para instalação da evaporadora (unidade interna) e com boa ventilação para a condensadora (unidade externa). Evite instalar próximo a fontes de calor ou umidade.

Instale o suporte da unidade interna

Fixe o suporte de metal na parede com o auxílio de uma furadeira e parafusos adequados. Verifique o alinhamento com o nível para evitar vazamentos.

Abra o orifício para tubulação

Fure a parede para passar os tubos de cobre, cabos elétricos e o tubo de dreno. O orifício deve ter uma leve inclinação para fora, facilitando o escoamento da água.

Instale a unidade externa

Posicione a condensadora em local ventilado e nivelado. Utilize suportes resistentes, garantindo espaço para circulação de ar.

Conecte a tubulação e os cabos

Ligue as tubulações de cobre e os cabos elétricos entre as unidades interna e externa. Aperte bem as conexões para evitar vazamentos de gás.

Vácuo no sistema

Utilize uma bomba de vácuo para remover o ar e a umidade das tubulações antes de liberar o gás refrigerante. Esse passo é essencial para o funcionamento correto do aparelho.

Teste o funcionamento

Ligue o ar-condicionado e verifique se está funcionando corretamente.

Instalação do ar-condicionado de janela

Saiba como instalar seu ar-condicionado de janela:

Esse modelo é mais compacto e integrado, ideal para ambientes pequenos Imagesbybarbara/Getty Images

Escolha o local adequado

Verifique se há um espaço ou abertura na parede para encaixar o aparelho. Caso não haja, será necessário criar essa abertura.

Verifique a resistência da parede

A estrutura deve ser capaz de suportar o peso do aparelho.

Posicione o aparelho

Encaixe o ar-condicionado de janela na abertura, com a parte traseira levemente inclinada para fora para o escoamento da água.

Faça a vedação

Utilize espuma ou fita vedante para isolar as laterais e evitar entrada de ar externo.

Conecte à rede elétrica

Ligue o aparelho à tomada adequada e teste o funcionamento.

Instalação do ar-condicionado portátil

Veja a seguir como fazer sua instalação:

Escolha um local próximo a uma janela

O aparelho precisa expelir o ar quente para fora através de um tubo.

Instale o kit de exaustão

Monte o adaptador de exaustão na janela e conecte o tubo ao aparelho.

Verifique a voltagem

Conecte o aparelho à tomada correta para evitar sobrecarga.

Posicione corretamente

Deixe o aparelho em um local plano e nivelado.

Ligue e ajuste as configurações

Faça o teste inicial para garantir o bom funcionamento.