Caminhoneiro envolvido em acidente com morte foge sem prestar socorro

Um motociclista de 20 anos morreu ao ser arremessado para debaixo de um caminhão na tarde desse sábado (17/5), na Avenida Wilson Alvarenga, no Bairro Pedreira, na cidade mineira de João Monlevade, na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança da avenida mostraram o momento em que um caminhão saiu da rodovia LMG-779 e entrou na rotatória da avenida.

No mesmo instante, o motociclista, que trafegava pela avenida, não conseguiu frear o veículo, perdeu o controle da direção, caiu ao solo e foi arremessado para debaixo do caminhão, que passou por cima dele. Veja o vídeo:

Após o impacto, o motorista do caminhão não parou para prestar assistência à vítima e seguiu viagem.

Durante as diligências, a polícia identificou o caminhoneiro, um idoso de 62 anos, e localizou o veículo na cidade de Alvinópolis. O condutor não foi encontrado.

O motociclista morreu no local do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada e adotou as medidas de praxe.