BH amanheceu com chuva fraca nesta quarta-feira (11) e tem trégua no calorão

Belo Horizonte amanheceu com chuva nesta quarta-feira (11/12). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital está sob alerta para chuva moderada a forte nas primeiras horas desta manhã. A previsão indica que as precipitações diminuam um pouco as altas temperaturas registradas nos últimos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima estimada é de 29ºC, uma diminuição de 6ºC comparado à máxima registrada na segunda-feira (9), de 35ºC. A previsão meteorológica também indica que o dia seja de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% à tarde.

Em relação às chuvas, a Defesa Civil Municipal faz as seguintes orientações: evitar áreas de inundação; não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva; não atravessar em ruas alagadas; não deixar crianças brincando nas enxurradas e próximos a córregos; e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores.

Minas

Segundo o Inmet, o dia será de tempo instável em todo o estado de Minas Gerais, devido à atuação de uma baixa pressão sobre o oceano nas imediações do litoral da Região Sudeste do Brasil.

A quarta-feira tende a ser nublada com chuva a qualquer hora nas regiões Central, Sul e Oeste, reduzindo o calorão dos últimos dias. Já no Norte e Leste de Minas, são esperadas as típicas pancadas de primavera à tarde.

O céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Região Metropolitana e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.