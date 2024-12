A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para possibilidade de chuva com raios e rajadas de vento de até 45 km/h até às 8h desta terça-feira (10/12). Na tarde e noite de segunda-feira (9), ocorreram pancadas isoladas de chuva, com maior volume nas regiões Leste e Nordeste da cidade.

A previsão é de até 20 mm de chuva até o fim do alerta. A recomendação é que a população evite áreas de inundação, não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e se mantenha distante de córregos e ribeirões.

Também é importante que a população fique atenta a áreas de encostas e morros, evitando se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores. Caso haja cabos elétricos rompidos, a orientação é não se aproximar deles e acionar imediatamente a Cemig (116) ou a Defesa Civil (199).

Nesta segunda-feira (9), os termômetros em Belo Horizonte registraram mínima de 21,6 ºC e máxima de 33,8 ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp da Defesa Civil.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

