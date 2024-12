O calorão registrado nos últimos dias em Belo Horizonte terá uma trégua nesta semana, trazendo um pouco de alívio para os belo-horizontinos. A previsão é que entre hoje, temperatura estimada em 36º, e quarta-feira (11/12), 28º, haja uma queda de 8ºC na temperatura máxima da capital mineira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário não exige preocupação, pois é típico do período de primavera.





Depois de um final de semana com os termômetros acima dos 34ºC e com a máxima prevista para 36ºC nesta segunda-feira (9/12), BH deve registrar chuva a partir de terça-feira (10/12), contribuindo com a queda nas temperaturas. Com as precipitações, a máxima estimada na capital na quarta é de 28ºC, amenizando o calor. Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, as temperaturas mínimas não terão uma queda acentuada, de apenas 1ºC a 2ºC (confira abaixo).

“Após um final de semana de forte calor com temperatura máxima de 34ºC na capital teremos um declínio na temperatura ao longo da semana e a temperatura máxima deve ficar na casa dos 28ºC, ou seja, uma queda em torno de 6ºC de temperatura máxima em BH. Isso se dará em virtude da chuva que deve atingir a capital já a partir de amanhã, embora hoje à noite tenha possibilidade de chuva também”, explica o especialista.

Conforme explicado pelo meteorologista, a chuva prevista ocorrerá em resposta ao aumento da instabilidade atmosférica causada pela passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro.

Previsão para BH ao longo da semana:

Segunda-feira (9/12): Máxima: 36ºC / Mínima: 21ºC



Terça-feira (10/12): Máxima: 34ºC / Mínima: 20ºC



Quarta-feira (11/12): Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC



Quinta-feira (12/12): Máxima: 28ºC / Mínima: 19ºC



Sexta-feira (13/12): Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC

Previsão para Minas em dezembro

A previsão do Inmet para o mês de dezembro indica chuvas entre a média climatológica e acima da média no sul de Minas Gerais. Nas regiões Central e Norte do estado, as chuvas deverão variar entre próximas e abaixo da média histórica

Dezembro de 2024 também será marcado pela elevação dos níveis de umidade no solo, devido a previsão de chuvas mais regulares, que irão favorecer o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra no estado. Em BH, a média climatológica é de 339,1 milímetros (mm).