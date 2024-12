Um homem idoso, de 60 anos, foi encontrado após sete dias desaparecido na comunidade de Riacho Buriti, na zona rural de Pedras de Maria da Cruz, na região Norte de Minas Gerais, na tarde desse domingo (8/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o 8º Pelotão, de Januária, foi acionado na última terça-feira (3), após o homem ter sido avistado pela última vez na manhã do dia anterior (2). Na ocasião, ele segurava uma enxada e caminhava descalço em direção à casa da irmã.

A família relatou aos militares que iniciaram as buscas ainda na segunda-feira, mas que as fortes chuvas dificultaram a localização.

As buscas tiveram início já na terça-feira, com o suporte de dois militares e o cão Zeus, da Patrulha Rural de Pessoa Viva, do canil do 7º Batalhão de Bombeiros Militar. Também foram utilizados um drone operacional, que fez mapeamento aéreo, enquanto a equipe realizava buscas intensivas nas áreas de mata, pastagens, riachos e trilhas na região.

De acordo com os bombeiros, as roupas que o homem utilizava no dia do desaparecimento foram encontradas às margens de um lago, durante buscas na tarde de domingo. A partir da evidência, foram intensificadas buscas em um raio de 8 km do último local onde o idoso foi visto, o que levou ao encontro do homem.

Conforme registros dos militares, o homem foi encontrado sem roupas, deitado sob uma árvore, e em estado de debilidade e desidratação. Durante todo o período desaparecido, ele ficou sem alimentação, e consumiu apenas água da chuva e lagoas, além de ter enfrentado forte calor e tempestado nos primeiros dias.

A equipe dos bombeiros realizou os primeiros socorros. Em razão do difícil acesso ao local, foi solicitado resgate aéreo médico pela 3ª Companhia Especial de Operações Aéreas (CEOA), que, após atender o homem, o encaminhou em quadro estável à Santa Casa de Montes Claros.