Com o suspeito, foram encontrados itens de pesca, armas de fogo, cartuchos, e até uma ave silvestre

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sob a atuação do Comando de Policiamento de Meio Ambiente (CPMAmb), realizou uma operação contra a pesca ilegal durante o período da piracema, nas proximidades do Rio Paraopeba. A ação resultou na apreensão de 13 redes de pesca, varas, armas de fogo e outros materiais, durante os dias do final de semana (7 e 8/12).

Um homem foi preso durante a operação, batizada de Piracema, que abrangeu os municípios de Fortuna de Minas, São José da Varginha, Paraopeba, Maravilhas e Papagaios, na região central do estado.

A pesca de peixes nativos está proibida nas bacias hidrográficas de Minas Gerais desde 1º de novembro e segue restrita até 28 de fevereiro de 2025, conforme estabelecido pelas portarias 154, 155 e 156 do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Esse período do ano coincide com a piracema, quando diversas espécies de peixes migram para as cabeceiras dos rios para se reproduzir.

Também foram apreendidos 13 iscas artificiais (pindas), um jiqui (armadilha artesanal), uma fisga e uma tarrafa. Com o suspeito, a polícia encontrou ainda duas armas de fogo, 94 cartuchos de calibre 28 mm (38 deles intactos) e 20 cartuchos de calibre 20 mm.

O homem também tinha a posse de de dois autos de infração deflagrados e de uma ave silvestre, que foi recolhida e encaminhada às entidas competentes.

A operação reforça o combate a práticas ilegais que comprometem o equilíbrio ambiental e a preservação das espécies durante o período reprodutivo.