Desmoronamento de pilha de rejeitos dentro da Mina de Turmalina, no município de Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas

A Agência Nacional de Mineração (ANM) determinou, na noite desse sábado (7/12), a interdição e suspensão imediata de todas as atividades da mina de Turmalina, no município de Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais, após deslizamento de uma pilha de rejeitos.





A vistoria foi realizada pela agência após ofício do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que pediu que fosse "adotada, de imediato, medidas de fiscalização rigorosas em relação às estruturas e para a efetiva solução da questão, tudo de modo a garantir a segurança total dos trabalhadores e residentes na região, inclusive, caso seja necessário e conforme análise técnica da Agência, a interdição do Complexo ou de parte dele".

O documento também solicita que sejam aprimoradas ações normativas e práticas para que casos semelhantes, uma vez informados à Agência, sejam imediata e tempestivamente avaliados e medidas administrativas sejam efetivamente concretizadas.

Em nota, a Jaguar Mining informou que implementou medidas de segurança e oficiou os órgãos fiscalizadores e regulatórios imediatamente após a identificação de deslizamento em uma pilha de rejeitos/estéril na manhã de ontem.

"Foi criada uma força-tarefa para gerenciar a situação. Após alinhamento com as autoridades, foi decidido que, para garantir a segurança, as operações na Unidade Turmalina (MTL) estão suspensas. A empresa está implementando um plano de ação focado na segurança da comunidade e dos funcionários".

A empresa ainda informou que, até o momento, a comunidade de Casquilho de Cima está em processo de evacuação com acompanhamento das autoridades responsáveis e apoio da Jaguar. As famílias retiradas estão sendo realocadas em hotéis.

O deslizamento

Na manhã desse sábado (7/12), um desmoronamento de pilha de rejeitos dentro da Mina de Turmalina, no município de Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas, mobilizou bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.

De acordo com os bombeiros, 16 residências no povoado de Casquilho foram evacuadas. As casas ficam ao lado da Mina de Turmalina. A corporação também informa que apenas uma casa foi atingida pelo deslizamento, provocando apenas danos materiais.

Em nota, a Defesa Civil de Conceição do Pará reiterou a orientação para que os moradores não retornem às suas casas até que novas diretrizes sejam emitidas pelas autoridades. "A Defesa Civil Municipal de Conceição do Pará, a Defesa Civil Estadual de Minas Gerais, Núcleo de Emergências Ambientais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais do Ministério Público de Minas Gerais, a Agência Nacional de Mineração e a Polícia Militar de Minas Gerais estão monitorando a situação e permanecem preparados para prestar assistência à comunidade", informa o texto.

Um posto de combustível também foi atingido, mas o tanque não foi afetado. Ao menos 75 pessoas foram evacuadas. Os moradores foram levados para hotéis próximos, enquanto autoridades monitoram a situação na região.