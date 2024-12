A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o homicídio de um homem que teve a cabeça arrancada por criminosos com uma faca em Mariana, Região Central de Minas. O crime ocorreu na última semana.





Em nota, a corporação informou que tomou conhecimento de vídeos que mostram o crime na última quinta-feira (5/12). A ocorrência foi registrada e instaurado o inquérito policial, com a oitiva imediata de testemunhas.

A vítima executada, que já foi identificada, não foi localizada até o momento. As investigações prosseguem. A Polícia Civil não deu mais informações sobre as motivações do crime.





O suspeito, de alta periculosidade, é procurado por homicídio e tem mandado de prisão em aberto, cuja representação pela prisão foi feita pela PCMG, por outro homicídio cometido em data anterior. Ele é foragido da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia