Um homem foragido da Justiça, de 61 anos, foi preso após uma batida entre o caminhão que conduzia e um automóvel, na rodovia MCG-135, na altura do município de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O caso aconteceu na tarde de sábado (7/12).

O homem tinha um mandado de prisão expedido há pouco mais de uma semana por ter dívidas de pensão alimentícia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), a guarnição recebeu um chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito por volta das 13h, na altura do KM 385 da rodovia.

No entanto, no momento do atendimento, a equipe constatou que o motorista do caminhão estava com um mandado de prisão em aberto desde o dia 28 de novembro, expedido pela 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem.

O mandado tinha validade até 28 de novembro de 2025.

O homem foi capturado e encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Montes Claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre feridos no acidente.

Matéria em atualização