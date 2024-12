Morte de maquiador comove o mundo da moda em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O mundo da moda sentiu profundamente a morte do maquiador Bruno Cândido. "Não sei explicar o tamanho da tristeza", resumiu o fotógrafo Márcio Rodrigues, em sua página no Instagram. "Foram quase 30 anos de parceria, tanta coisa linda que fizemos juntos. Um talento, um doce, um bom humor, uma inteligência, uma generosidade, uma alegria", escreveu, enumerando as qualidades do maquiador, que será enterrado hoje (9/12), às 15h, no Cemitério da Paz. O velório será realizado das 12h às 14h, no Memorial Gutierrez. Mineiro de João Monlevade, Bruno foi ao longo dos últimos 20 anos um nome reconhecido pelo talento como cabeleireiro e maquiador. Ele assinou capas de revistas como Vogue Brasil, além de campanhas de marcas como Coven, Fátima Scofield, Priting e Arte Sacra. Se destacou também como maquiador de noivas.



• UM FILHO PARA ZECA

"Que coisa triste. Tenho um carinho enorme por ele", lamentou, ainda muito emocionado, Zeca Perdigão, o grande nome da produção de moda em Minas Gerais, para quem o talento de Bruno é insubstituível. "Bruno era uma pessoa especial em minha vida. Jovem, talentoso, era, ao lado de Rony Petterson, que foi para os Estados Unidos, os dois principais maquiadores da cidade.” Zeca destaca a delicadeza dos traços de Bruno como uma de suas maiores qualidades. "Todas as mulheres que ele fez para mim foram extraordinárias. Tinha certeza de que, ao contratá-lo para fazer um trabalho, sairia o melhor que eu teria. Embelezou mulheres como eu nunca vi ninguém fazer. Tenho o maior respeito por ele, que considero um filho. Que descanse em paz."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

• PASSARELA

Mary Arantes também mostrou sua tristeza pela perda do profissional nas redes sociais."O céu ficou repleto de fotógrafos, cinegrafistas, luzes, modelos, câmaras e muita ação à espera deste artista", escreveu no Instagram. "Fizeram um túnel de pessoas e, nesta estreita passarela celestial, Bruno desfilou, aplaudido de pé. Com certeza, foi assim: muita ação em grande parte da sua vida, esse corre-corre gigante que é fazer desfiles, moda, look book, editoriais, trabalho árduo para todos que vivem o backstage, trabalho com tempo marcado. Afinal, entrar na passarela é entrar na passarela."



• PIRILAMPOS DO PLANETA

Novidade no pátio do Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH). O público pode apreciar a instalação “Pirilampos do planeta”, obra que utiliza um quilômetro de materiais plásticos reutilizados. A estrutura é formada por mil metros de corrente e 70 aros de metal, presos em cinco arcos, sustentados por mil metros de cabo de aço. A obra, de Lula Duffrayer e Flávio Carvalho, pesa mais de 1.300 quilos, tem oito metros de altura e 14 metros de comprimento.

• ATELIÊ

A obra começou a ser construída há dois anos, em uma reserva florestal, em Três Córregos, área rural de Teresópolis (RJ), com mão de obra local, elaborada em conjunto com o Centro de Triagem de Coleta Seletiva da cidade fluminense, lideranças de catadores das regiões de Caju e Jardim Gramacho (RJ), além de ONGs dedicadas à coleta de material para reciclagem. A instalação pode ser visitada até 24 de fevereiro do ano que vem, sem necessidade de retirada de ingresso.