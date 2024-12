Information Society, Kon Kan e Double You fazem a festa no BeFly Hall

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (6/12)

O fim de semana começa animado para quem curte Whitney Houston, estrela da música americana. A cantora sul-africana Belinda Davids chega a BH com a turnê “The greatest love of all Whitney Houston – Starring Belinda Davids”, com apresentação nesta sexta, às 21h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Os hits “I will always love you” e “I wanna dance with somebody” fazem parte do repertório da artista, que iniciou sua carreira aos 14 anos, sempre focada no R&B e tendo a americana como inspiração. Em 2013, ela foi escolhida, entre 15 mil candidatos, para estrelar “The greatest love all”, da Showtime Australia, celebração do legado de Whitney. Da capital mineira, Belinda segue para Ribeirão Preto, São Paulo, Brasília e Goiânia. Ingressos custam de R$ 100 a R$ 600, à venda na plataforma Sympla.

• Sábado (7/12)

As gêmeas Maiara e Maraisa se apresentam sábado, às 20h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). A turnê marca os 10 anos do DVD da dupla gravado em Goiânia, que trouxe os sucessos “10%” e “Medo bobo”. As irmãs estarão acompanhadas por orquestra composta exclusivamente por mulheres, integrada à banda da dupla. Ingressos, de R$ 130 a R$ 210, podem ser comprados no site www.nenety.com.br



• Domingo (8/12)

A temporada 2024 de grandes espetáculos está chegando ao fim. Por isso, ver o Grupo Corpo no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro), em temporada popular, é uma boa pedida para domingo, às 18h. No programa,“Gil refazendo”, com trilha de Gilberto Gil, e “Benguelê”, com música de João Bosco. Rodrigo Pederneiras assina a coreografia. Ingressos: R$ 39,80 (inteira) e R$ 19,90 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Eventim.



• Segunda-feira (9/12)

O encerramento da 48ª Mostra de Trabalhos da Escola de Teatro PUC Minas está marcado para segunda-feira, às 20h30, com “O absurdo do absurdo existencial”. Os alunos são dirigidos pelo professor Leandro Acácio. Entrada franca, com distribuição de senha a partir das 19h30. A apresentação será realizada no prédio 20 do Campus Coração Eucarístico (Avenida Edgar da Mata Machado, 577, Dom Cabral).



• Terça-feira (10/12)

Sucessos de Milton Nascimento inspiram o show de Lu Alvarenga e Quarteto, na terça-feira, no Clube de Jazz do Café Com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Pianista solo e em grupos de choro, Luciana estará acompanhada por Victor Mendes (bateria e vocais), André Oliveira (violão, guitarra e vocais) e Bruno (baixo elétrico e vocais). Haverá participação especial do Cappella em Trio. Os ingressos, de R$ 15 a R$ 80, podem ser adquiridos na plataforma Sympla. A casa abre às 19h. O primeiro set começa às 20h; o segundo, às 21h30.



• Quarta-feira (11/12)

Neste clima natalino que marca o fim de ano, é bom colocar eventos beneficentes na agenda. Quarta-feira, às 20h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro), o “Especial de Natal: Fraternidade sem fronteiras 2024” vai apresentar Alain Calixto (violino) e Edmilson Neto (gaita e violão), performance dos atores Carlos Nunes e Kayete, o conferencista e escritor Wellerson Santos e o homeopata Andrei Moreira, terapeuta sistêmico de constelação familiar e escritor. O dinheiro da venda de ingressos será destinado para os projetos Fraternidade da Rua/polo BH, que acolhe pessoas em situação de rua; Amor sem Dimensões, que recebe crianças com microcefalia; e Chemin du Futur, que atende meninos em situação de rua no Senegal, na África. Ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), disponíveis na plataforma Eventim.

• Quinta-feira (12/12)

Para quem viveu a animação das pistas nos anos 1980/1990, tem tudo para ser o show do ano a apresentação de Information Society, Kon Kan e Double You, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi), às 21h de quinta-feira. As três bandas fizeram a trilha sonora de muita gente e deixaram saudades. A coleção de hits terá “What’s on your mind (Pure energy)”, “Walking away”, “Repetition”, “Running” e “Think”, do Information Society; “I beg your pardon”, “Harry Houdini”, “Puss n’boots”, “Move to move” e “Liberty!”, do Kon Kan; “Please don’t go”, “Run to me”, “We all need love” e “Looking at my girl”, do Double You. Essa última, aliás, tem vindo frequentemente à capital mineira. O preço dos ingressos varia de R$ 130 a R$ 634, na plataforma Sympla.