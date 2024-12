Letrux prepara repertório dançante, com faixas dos álbuns "Noite de climão", "Aos prantos" e "Mulher girafa"

Criada em 2019 por sete amigos de Belo Horizonte que desejavam ter uma plataforma para tocar como DJs, a Trembase comemora cinco anos neste sábado (7/12). O coletivo começou se apresentando em bares e logo conquistou público fiel, o que possibilitou a realização do evento em locais de maior porte, como o Automóvel Clube e terraços dos edifícios Acaiaca e P7. Em 2024, o bloco de carnaval do grupo reuniu 15 mil foliões.



Desta vez, a festa ocorrerá em um local inédito na Cidade Industrial, onde será inaugurada uma vila gastronômica em breve. Realizado em formato de minifestival, o evento terá duas pistas com funcionamento simultâneo e 20 artistas – entre eles a cantora Letrux, a banda brasiliense YPU, com participação especial de Ramiro Galas, e a DJ colombiana Piolinda Marcela. Haverá performances e instalações artísticas.

Conhecida por trazer elementos da música eletrônica para seu trabalho, Letrux promete show com seleção das canções mais animadas de seus três discos, “Noite de climão”, “Aos prantos” e “Mulher girafa”.

“Cada lugar traz uma vibração. Quando você faz show no teatro, você pensa naquelas músicas mais introspectivas. Em festa, é mais 'fritação', então vamos preparar um show mais pra cima”, diz.

Drum and bass

A eletrônica entrou na vida da adolescente Letrux nos anos 1990, com o drum and bass. “Me lembro de ouvir aquilo pela primeira vez e ficar impressionada”, comenta. Como terá agenda livre no domingo, ela pretende ficar por lá e curtir os shows depois do seu.

Letrux se define como uma pessoa eclética. “Nas retrospectivas que as plataformas fazem, confirmo mais uma vez que sou filha de geminiano. Meu pai acordava com Raça Negra, depois vinham Mozart, Bethânia... Esse era o dia comum lá em casa, eu peguei isso do meu pai. Se a música é boa, se alguma coisa vibra dentro de mim, por que não?”, brinca.

Pela primeira vez, a festa Trembase receberá shows com banda. A produtora Débora Salles conta que a ideia dos organizadores é expandir limites do que o público vê como música eletrônica.

“A Letrux faz show com banda, mas ela tem muitas batidas, também é música de pista. Isso abre o leque de experimentações para outros artistas”, comenta, citando o exemplo do DJ Aucna, que fará set acompanhado da harpista Arícia Ferigato.

Letuce

Letrux conta em primeira mão ao Estado de Minas que, a pedido do público, vai trazer o show de seu antigo duo, o Letuce (formado com Lucas Vasconcellos), para BH em 2025. E diz já ter planos de um novo projeto.

“Não sei se é necessariamente um disco, mas coisas novas estão surgindo na minha cabeça o tempo inteiro. Espero conseguir concretizá-las no ano que vem”, afirma a artista carioca.

Cena LGBT



A produção da festa está a cargo de Débora Salles, André Ribeiro, Giovana Schettini, Gabriel Veiga, Wagner Muller, Leonardo Thebit e Diego Lucas. “A gente não tem uma cara só. Trabalhamos com várias vertentes da música e várias temáticas”, diz André.

“É uma cena que existe muito por causa da comunidade LGBT. Ela vem da vontade da comunidade de estar junto, de curtir e ter lazer. A gente se esforça muito para que a Trembase seja um ambiente acolhedor”, completa Débora Salles.

Todos os eventos são temáticos e a ideia é brincar com a estética, os looks e os visuais. Nesta edição, a inspiração vem do carnaval de Veneza. A produção convida o público a ir mascarado e caprichar na produção.







TREMBASE 5 ANOS



Com Letrux, YPU, Piolinda Marcela e Aucna. Sábado (7/12), às 22h, na Rua Quatorze, 60, Cidade Industrial, Contagem. Ingressos: R$ 90, à venda na plataforma Shotgun.

OUTRAS ATRAÇÕES



>>> NATAL

A Happy Feet Jazz Band faz concerto de Natal neste domingo (8/12), às 16h e às 18h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Criado em 2008, o grupo mineiro se dedica a clássicos do jazz e da música americana dos anos 1920 a 1960. A formação reúne Thaís Moreira (vocal), Marcelo Costa (trompete e vocal), Fred Natalino (piano, vocal e arranjos), Yan Vasconcellos (contrabaixo e vocal) e Bo Hilber (bateria e percussão). Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> TAMBOR NA PRAÇA

Neste domingo (8/12), às 16h, a Praça Floriano Peixoto, no Santa Efigênia, será palco da edição de encerramento do projeto Tambor na Praça em 2024. A convidada especial é a cantora e compositora Adrianna, que se dedica à carreira solo após trabalhar como backing vocal da banda Jota Quest. Outra atração é o Bloco Saúde. Entrada franca.