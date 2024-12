A MPB do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo ganha versão orquestral sob a batuta do maestro Leonardo Cunha

O cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo é o convidado do maestro Leonardo Cunha, regente da Orquestra Opus, nesta sexta-feira (6/12), às 20h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O repertório reúne sucessos do pernambucano, como “Dona da minha cabeça”, “Táxi Lunar”, “Bicho de sete cabeças” e “Moça bonita”, entre outros.

Pela segunda vez, a orquestra recebe Azevedo – o primeiro show ocorreu no ano passado. “Foi um sucesso muito grande, por isso estamos repetindo a dose. Desta vez, são mais músicas”, informa o maestro, anunciando novos arranjos de sua autoria para as canções do convidado.

Cunha destaca o vasto repertório de Geraldo Azevedo como fonte de inspiração. “Ele fez muita coisa importante para a história da música brasileira, como as coisas do 'Grande encontro', marco de sua carreira ao lado do Alceu Valença, Elba Ramalho e Zé Ramalho. E tem as parcerias também, como as canções com Dominguinhos. A gente vai apresentar isso no espetáculo.”

Ao comentar a releitura do cancioneiro de Azevedo, o maestro diz que a Opus será tão protagonista quanto o compositor no show desta noite, destacando a importância da orquestração. “O acompanhamento das versões originais, às vezes, é com sanfona, bateria, violão. A gente coloca a roupa de orquestra nos arranjos”, explica.

No palco estarão os 25 músicos da Opus e Geraldo Azevedo, que vai tocar violão e cantar. Cunha promete um encontro especial.

“Teremos momentos de pura alegria, com as canções animadas, e também momentos muito emocionantes e que tocam as pessoas, como 'Dia branco'”, revela. Ele se refere àquela canção romântica que tem o refrão “se você vier/ pro que der e vier/ comigo”.



Indagado sobre suas músicas preferidas do repertório do convidado, o maestro Leonardo Cunha destaca “Bicho de sete cabeças”, “Dia branco”, “Táxi lunar” e “Dona da minha cabeça”.



Em janeiro, Geraldo Azevedo completa 80 anos. Dono de uma obra que encanta várias gerações, entre os hits dele estão “Caravana” (parceria com Alceu Valença) e “Moça bonita” (composta com Capinan), além das músicas do show de hoje. Fausto Nilo, Renato Rocha, Carlos Fernando e Geraldo Amaral estão entre seus parceiros.



Esse pernambucano já soma meio século de carreira fonográfica. O primeiro álbum foi “Geraldo Azevedo & Alceu Valença”, lançado em 1972. O último é “Violivoz – Ao vivo” (2022), projeto audiovisual em parceria com Chico César.

