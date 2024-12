Morreu neste sábado (7/12), aos 83 anos, a arquiteta, designer e figurinista Freusa Zechmeister. Natural de Patos de Minas, ela era reconhecida pelos trabalhos de figurino desenvolvidos para os espetáculos do Grupo Corpo. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do grupo belo-horizontino de dança.





De acordo com a assessoria do Corpo, há cerca de três semanas, Freusa Zechmeister foi diagnosticada com câncer generalizado, o que teria causado a morte.

*** Matéria em atualização