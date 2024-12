O ator Mark Withers, famoso por participar de séries como Stranger Things e Dynasty, morreu aos 77 anos, após lutar contra um câncer de pâncreas. A morte foi anunciada por sua filha, Jessie Withers, e ocorreu no dia 22 de novembro.





Jessie falou sobre a batalha do pai contra o câncer. "Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe para seu ofício, criando um legado de calor, humor e dedicação, junto com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível. O talento duradouro de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs.", disse à Variety.





Em 2016, Mark viveu o legista Gary em "Stranger Things" durante a primeira temporada da série. Seu último papel nas telas foi em 2019, no filme "The Creatress".

O artista deixa sua esposa, Haiyan Liu Withers, e sua filha Jessie.