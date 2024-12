Xuxa lançou nesta sexta-feira (6/12) um novo álbum, intitulado "Raridades de Natal", com músicas especiais de fim de ano.





O álbum "Raridades de Natal" conta com nove canções que marcaram três décadas de especiais da Rainha dos Baixinhos da TV, entre os anos 1980 e 2000.

O grande single do álbum é a faixa "Natal da Xuxa", além de títulos como "Noite Feliz", "Luz da Paz" e outros. A coletânea já está disponível nas plataformas digitais.

"O Raridades de Natal já tá disponível pra todo mundo ouvir, curtir e se emocionar com uma seleção de canções natalinas que eu cantei nos meus especiais... tem pelo menos uma música de cada geração que cresceu comigo. Depois me digam qual vocês mais curtiram, tá?", disse Xuxa via redes sociais.

