Zé Ketti é um dos principais nomes do samba no século 20

O documentário “Eu sou o samba mas pode me chamar de Zé Ketti” será exibido neste sábado (7/12), às 19h, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza), com entrada franca. O diretor Luiz Guimarães de Castro vai acompanhar a sessão a convite da Mostra Première Minas.

Em 14 de dezembro, o filme será atração às 14h, na Usina de Cultura (Rua Dom Cabral, 765, Ipiranga), com as presenças de Castro e da cantora mineira Paula Santoro, que participa do documentário.

Figura lendária da música popular brasileira, o carioca Zé Ketti (1921-1999) compôs “Diz que fui por aí”, “Acender as velas”, “Máscara negra” e “Eu sou o samba”, entre outros clássicos.