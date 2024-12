Grupo de Teatro da Fumaça estreia primeira peça no Sesc Palladium

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

"O mundo está em chamas, o teatro também tem de estar", do grupo Teatro da Fumaça, tem curta temporada confirmada para 13, 14 e 15 de dezembro, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, na capital mineira. Em cena, uma atriz insiste em permanecer em um teatro prestes a ser demolido; um espectador confunde um musical com um sequestro; e um integrante de uma companhia de teatro de revista tem sua temporada interrompida por um golpe de Estado. A direção é de Jean Gorziza e Júlia Oliveira, que formam o grupo com Domenica Morvillo, Ítallo Vieira e João Santos. O texto, inédito, é de Jean Gorziza e João Santos.

Ano passado, a companhia apresentou a leitura dramática do texto “O mundo está em chamas, o teatro também tem de estar”, que agora estreia como o seu primeiro espetáculo. Para o ano que vem, estão previstas as estreias de “Mineral Ibsen” – contemplado com o Ibsen Scope Grant 2024 (Noruega) – e “Canção de engate”, aprovado pela Lei Paulo Gustavo.



• NATAL DA MARY



A mais tradicional das feiras de fim de ano, a Quermesse da Mary está sendo realizada hoje (7/12) e amanhã (8/12), na Rua Ivaí, 25, na Serra. O forte da curadoria de Mary Arantes são os novos criadores locais e de outros estados. Assim, ela segue chamando a atenção para a importância da valorização do autoral, do feito a mão, da pequena escala de produção, da conscientização cada vez maior sobre a cadeia de produção e consumo consciente. Entre os expositores, Lívia Canuto, mestra em joalheira, vem do Rio de Janeiro; Ana Queirós, filha de luthier, é especialista em marchetaria, trabalhando instrumentos feitos pelo pai e também sua coleção de joias; Deise Reis, de Tiradentes, estreia na Quermesse tendo o estanho como protagonista de suas joias; Eliete Marques participa com uma série de colares exclusivos, todos feitos com gravatas antigas (algumas têm mais de 25 anos).





• Projetos beneficentes



Mary sabe bem a importância de colaborar com projetos sociais. Este ano, um dos beneficiados é o Flore-Ser, do artista Caio Ronin, voltado para a favela Nova Conquista, em Santa Luzia. Mary doou objetos natalinos para serem comercializados no evento e a renda vai para o trabalho social de Caio. O projeto Ubuntu, criado pela jornalista Patrícia Espírito Santo, também será atendido. Ele acolhe a população em vulnerabilidade social na África através da Fraternidade Sem Fronteiras. O público verá a coleção de ecobags e nécessaires feitas em capulana (tecido usado tradicionalmente em Moçambique), confeccionadas pela empresa do Rogério Lima e Claudinha Moura.



• VIVA O SAMBA!



As comemorações pelo Dia Nacional do Samba continuam hoje (7/12) com o evento “Horizontes do samba – Patrimônio Cultural de BH”, às 11h, no Mercado da Lagoinha. Na reunião, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCBH) dará início à apreciação do Inventário Participativo e Dossiê de Registro do Samba, que subsidiará a deliberação sobre o reconhecimento do samba como Patrimônio Cultural da cidade. A pesquisa do inventário foi realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Cultura, Universidade Federal de Minas Gerais (Projeto República) e Coletivo de Sambistas Mestre Conga. À tarde, haverá encontro da Velha Guarda com a nova geração do samba da capital, com rodas de sambistas, apresentações de escolas e batucada de blocos carnavalescos.



• HOMENAGEM



Os 115 anos da Academia Mineira de Letras serão lembrados em reunião especial na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O encontro está marcado para sexta-feira (13/12), no Plenário Juscelino Kubitscheck.