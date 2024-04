Único representante da América do Sul na premiação do festival norueguês Ibsen Scope, o grupo Teatro da Fumaça, de Belo Horizonte, segue para a Noruega na segunda quinzena de abril, onde receberá prêmio para criação de espetáculo conquistado no festival. Além do grupo de BH, foram contemplados coletivos da África do Sul, Cuba, Líbano e Reino Unido.

O projeto do Teatro da Fumaça, “Mineral Ibsen”, tem como inspiração "Um inimigo do povo", uma das obras de maior sucesso do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. Temas como a desinformação, o negacionismo e o impacto da ação humana sobre a natureza, presentes na peça, serão trazidos para a atualidade brasileira. Para isso, o grupo aplicará as práticas do diretor Augusto Boal e Teatro do Oprimido em ações nas cidades de Itabirito, Nova Lima e Sabará, municípios afetados pela atuação das mineradoras.

• TRÊS ETAPAS



O projeto será desenvolvido pelo Teatro da Fumaça em três etapas até 2025. Seminários teóricos sobre questões relacionadas à mineração em Minas Gerais, à obra de Ibsen e às práticas de Boal abrem o projeto com os atores. Em seguida, serão realizadas as práticas com a parceria dos coletivos Sobrilá Cia de Teatro (Sabará), o Grupo Atrás do Pano (Nova Lima) e o Grupo Flor de Maio (Itabirito). A etapa final do projeto será dedicada ao desenvolvimento propriamente do espetáculo “Mineral Ibsen” pelo Teatro da Fumaça em parceria com a Sobrilá Cia. de Teatro.



• MUNDO EM CHAMAS



O Teatro da Fumaça foi formado por Domenica Morvillo, Ítallo Vieira, Jean Gorziza, João Santos e Júlia Oliveira, à época alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A estreia foi no ano passado com o experimento audiovisual "Os benefícios do tabaco". Ainda em 2023, o grupo apresentou leitura dramática do texto “O mundo está em chamas, o teatro também tem de estar”, do dramaturgo Jean Gorziza. O texto deve agora se tornar espetáculo, com previsão de estreia ainda este ano.





• CARAVANA



O Grupo Maria Cutia de Teatro, com o espetáculo “Mundos”, e Cia. Burlantins, com “Herança”, são as companhias mineiras selecionadas para a 26º edição do Palco Giratório, organizado pelo Sesc, que vai rodar por 25 estados e o Distrito Federal. Serão 404 apresentações e 264 cursos e oficinas realizados pelos grupos Tá na Rua e Lapilar Produções Artísticas (RJ), O Bando Coletivo de Teatro (PE), Jackeline Mourão e Reginaldo Borge (MS), Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas (DF), Movidos Dança (RN), Núcleo Atmosfera (MA), Grupo Locômbia Teatro de Andanças (RR), Trupe Lona Preta (SP), Muovere Cia de Dança (RS), La Luna Cia de Teatro (SC), Buia Teatro Company (AM), Coletivo Ser Tão Teatro (PB), Grupo Solo de Dança (GO) e Grupo de Dança Afro NegraÔ (ES).

• CIRCO



O primeiro Retiro Malabarístico, festival de circo, está confirmado para o período de 1º a 5 de maio, em Araxá. Na programação, que será desenvolvida no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, 45 ações artísticas entre oficinas e atividades para capacitação de artistas, oficinas para a população em geral, espetáculos gratuitos, apresentações musicais acompanhadas de performances artísticas e cortejo circense pelas ruas da cidade. Entre os convidados, a alemã Anni Küpper, com oficinas de Pesquisa criativa e Técnica de manipulação de claves; Sylvia Rosat, da Suíça, com Manipulação de chicotes e Manipulação de laços; Artur Faleiros, com a oficina de Pensamento criativo: Ferramentas de improviso, composição e dramaturgia; e Mano a Mano com a oficina Mão a mão. As inscrições estão abertas para artistas de todo Brasil. Os interessados devem se inscrever pelo site www.retiromalabaristico.com.