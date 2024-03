Domingo (31/3), dia que marca os 60 anos do Golpe de 64, que deu início à ditadura militar no Brasil, o fotógrafo Guto Muniz e a pesquisadora e curadora de artes cênicas Daniele Avila Small lançam o projeto O Teatro e Democracia Brasileira, que vai selecionar 40 espetáculos de diversas regiões do país tendo por base sua importância para o debate político e a identidade da população brasileira.



O mapeamento será feito por meio de duas convocatórias para artistas e grupos, que darão suporte ao trabalho de uma equipe formada por oito pesquisadores das artes cênicas, de sete estados do país. O projeto prevê ainda quatro mesas redondas virtuais com convidados especiais para tratar dos temas em questão. Todo o material ficará arquivado e disponível para acesso, a partir de dezembro deste ano, no Trilhas da Cena. Criado pelo fotógrafo Guto Muniz no ano passado, o portal tem o objetivo de catalogar e dar visibilidade à memória das artes cênicas brasileiras.

• MANO DOWN



Fotos inéditas do Instituto Mano Down, organização sem fins lucrativos que promove a autonomia e inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências, podem ser vistas até 5 de abril, no Diamond Mall. O instituto foi criado por Leonardo Gontijo, que tem um irmão, o caçula Eduardo, com síndrome de Down. A história dos dois foi enredo da obra literária “Mano Down – Relatos de um irmão apaixonado” e deu início à trajetória para dar visibilidade à causa, desaguando na estruturação de um espaço focado no atendimento às famílias de pessoas com deficiência intelectual, buscando gerar oportunidades, qualidade de vida, trabalho, estudo e integração social desses grupos. Em 2023, a organização foi reconhecida pela segunda vez entre as 100 melhores ONGs do Brasil. No início do ano, os shoppings Multiplan de Minas Gerais doaram ao Instituto R$ 85 mil obtidos pela campanha Arrecadômetro de Natal.



• DESPLUGADO



Detonautas, banda que fez sucesso no início dos anos 2000, está em turnê que celebra duas décadas de carreira do grupo. “Detonautas tour 20 anos – Acústico” passa pelo Palácio das Artes, em 4 de maio. Nas plataformas, a banda ultrapassa 300 milhões de streams.



• AGENDA



A nona edição do Up Showroom está confirmada para 4 e 5 de maio (sábado e domingo), das 9h às 19h, no Hotel Transamérica BH Lourdes, na Av. Álvares Cabral, 967. O evento foi criado em 2018 e tem à frente da organização e curadoria a designer de interiores Viviane Cota e a publicitária Patricia Avellar, que vão reunir mais de 40 expositores dos segmentos de moda, decoração, design, home, arte e gastronomia.



• ALL THAT JAZZ



Dois projetos, Música na Árvore Solar e Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival, se unirão para comemorar o mês dedicado ao jazz em evento marcado para 14 de abril, das 11h às 18h, na Savassi, no cruzamento das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas. Na programação, Solar Street Band, versão jazzística da Charanga Pop, banda no estilo das street bands de New Orleans; Over Neil Young in Blues, que tocará os clássicos de Neil Young; No Stress Band, formada por João Viana (trompete), Robinho Batera (bateria), Marco Aurélio (baixo) e Jader Joanes (guitarra), com repertório variado de música instrumental composto por temas brasileiros e internacionais de diferentes décadas; a cantora, compositora e poeta Ina Magdala, que participou do Buena Vista Festival; e as Divas do Buena Vista: Laís Marêssa, Milena de Pádua e Raíssa Robértti.