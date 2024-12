"Os mambembes" encerra em Minas turnê que começou no Maranhão

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



O espetáculo “Os mambembes” faz suas duas últimas apresentações nesta quinta (5/12), às 20h30, em Itabira, no Vale do Aço; e domingo, às 19h30, na Praça JK, na capital. Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti, acompanhados pelo músico Caio Padilha, encenam a comédia de Arthur Azevedo sobre as aventuras de atores e atrizes. Emílio de Mello divide a direção do espetáculo com Gustavo Guenzburger.

A peça estreou no início de novembro, em São Luís, no Maranhão, e passou pelo Pará e Espírito Santo. A turnê se encerra em Minas, contabilizando mais de 15 mil espectadores. O ônibus que faz parte do cenário acompanha a trupe de cidade em cidade, mambembando. Os atores Ângela Inácio e Chico Pelúcio serão convidados especiais. Ela fará participação em Itabira; o ator, em BH. As apresentações são gratuitas.

MINAS TÊNIS CLUBE FAZ 89 ANOS



Cerca de 700 convidados participaram do tradicional Jantar Anual da Diretoria e do Conselho Deliberativo do Minas Tênis Clube, que marcou as comemorações de seus 89 anos, sexta-feira (29/11), no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

A mesa de honra foi formada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Kouros Monadjemi; pelo presidente do MTC, Carlos Henrique Martins Teixeira; pelo vice-presidente do clube, Wagner Furtado Veloso; pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Vieira Santiago; pelo desembargador Eduardo Machado Costa, representando o presidente do TJMG; e pela secretária municipal de Esportes e Lazer, Adriana Branco.

• Homenagens

O Escudo de Ouro do Mérito Minastenista, a mais alta comenda conferida pelo clube, foi concedido ao auxiliar de sauna Efigênio José Pinto, colaborador do Minas há 37 anos. O Diploma de Atleta Ouro foi entregue a Blenda Bartels, ex-atleta de vôlei feminino do Minas, onde jogou por 12 anos, de 1972 a 1983, conquistando diversos títulos. Ao presidente do Minas no período de 2017 a 2022 e atual vice- presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Vieira Santiago, foi concedida a comenda de Sócio Benemérito.

• Esporte



O tema central da solenidade foi o esporte, com destaque para o time minastenista que foi representado por 12 atletas nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e conquistou duas medalhas de bronze – uma pela jogadora de vôlei Thaisa Daher e outra pelo judoca Guilherme Schimidt. O momento que emocionou a plateia foi a execução do Hino Nacional cantado por Alexandre Rezende e tocado na viola.O jantar de confraternização na Arena, com show da Electroband, marcou a noite, que contou ainda com o espetáculo “Universo Casuo”, criado por Marcos Casuo, protagonista do espetáculo “Alegria”, do Cirque du Soleil.

"FIO DE LUZ”

A autobiografia “Fio de luz”, de Edmilson Marques de Oliveira, será lançada nesta quinta (5/12), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). O autor narra a infância no interior do Paraná, sua carreira como massoterapeuta esportivo do Minas Tênis Clube e a criação da ONG Fio de Luz, que doou 18 mil perucas para pacientes oncológicos.

GOLPES DIGITAIS

Com bate-papo sobre como evitar golpes digitais, Alexandre Atheniense, advogado especialista em direito digital, lança o livro “Golpes digitais – Estudo de jurimetria”. O encontro está marcado para sábado (7/12), às 11h, na Livraria da Rua. A obra analisa oito tipos de golpes, considerados os mais frequentemente julgados nos tribunais brasileiros: boleto falso, falso leilão, motoboy, WhatsApp, falsa vaga de emprego, empréstimo, perfil falso e SIM swap (clonagem de chip).