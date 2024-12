Santa Casa lança coleção de joias para Instituto Materno Infantil

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A linha de pingentes e brincos banhados a ouro 18 quilates, que trazem o coração da marca da Santa Casa BH, será apresentada nesta terça-feira (3/12), às 16h, no Salão Nobre da instituição. No dia seguinte, o consumidor poderá adquirir as peças em todas as lojas da Rommanel em Belo Horizonte e Região Metropolitana ou com as consultoras da marca. A renda obtida com a venda das peças, resultado de “co branding” entre a Santa Casa BH e a Rommanel, será destinada ao Instituto Materno Infantil do hospital. As peças têm três camadas de ouro e são 100% livres de níquel, evitando reações alérgicas.



• Reconhecimento



Referência em Minas Gerais no cuidado de gestantes, recém-nascidos, crianças e adolescentes, o Instituto Materno Infantil, uma das 10 unidades da Santa Casa BH, oferece atendimento de alta complexidade, com equipe multidisciplinar altamente capacitada para atender casos de risco e intercorrências gestacionais, incluindo suporte da terapia intensiva neonatal. A unidade recebe pacientes da capital e de todo o estado. A tiragem das joias será limitada.





• ENCONTRO LITERÁRIO



Nelson Cruz e Marilda Castanha estarão reunidos no próximo sábado (7/12), às 11h, na Livraria Quixote, na Savassi, para lançamento de livros. Ele vai autografar "Deztroços"; Marilda, "Entre tanto" e o ensaio "Profissões para mulheres", de Virginia Woolf. As publicações da Maralto Edições estão disponíveis para venda e farão parte do Programa de Formação Leitora Maralto.



• VIOLINO E PIANO



A pianista Elisa Galeano e o violinista Rommel Fernandes fazem o último concerto do ano da série “Eufonias”, da Fundação de Educação Artística – FEA, sábado (7/12), na Sala Sérgio Magnani. Elisa e Rommel interpretarão “Fantasia D. 934”, de Franz Schubert, e “Sonata nº 4”, do brasileiro Claudio Santoro. Em meio às duas peças consagradas, haverá a estreia de “Perfidia – Sonata para violino e piano”, do compositor norte-americano Douglas Boyce.



• POSSE



Paulo Roberto Haddad toma posse em 13 de dezembro na Academia Mineira de Letras (AML). Ele vai ocupar a cadeira nº 20, que foi do acadêmico Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz. A cerimônia será presidida pelo presidente da AML, Jacyntho Lins Brandão.