“Luz eterna – Ensaio sobre o Sol”, a primeira grande exposição imersiva de arte digital do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB BH), será aberta em 11 de dezembro, reunindo obras de 10 artistas. Antonio Curti, Arthur Boeira, Bruno Borne, Ero, Felipe Sztutman, Gustavo Milward, Junior Costa Carvalho, Matheus Leston, Rodrigo Machado e Vigas foram convidados a criar site specifics exclusivamente para o CCBB.

A partir de projeções imersivas de arte digital e trilhas sonoras autorais, as instalações evocam a poética do Sol para envolver o público, que passa a ser o centro da obra.



• Sair transformado



Um dos destaques da exposição, segundo o curador Antonio Curti, é a abordagem de tema “universal e democrático, que toca o íntimo de cada um”, independentemente de idade, escolaridade ou classe social. “Não tem certo ou errado nesta exposição, não há barreira de conhecimento que impeça uma boa experiência. Todos são convidados a vivenciar a evolução e o poder desse corpo celeste (o Sol) essencial à vida na Terra. É para entrar, sentir e sair transformado”, diz Curti.



• CENA 3X4



O projeto Cena 3x4 une coletivos teatrais de BH que estarão em cartaz a partir do próximo fim de semana. A companhia Artilharia Cênica leva para o Parque Municipal, no sábado (30/11) e domingo (1/12), às 15h, o espetáculo “Ha!”, que aborda a relação contemporânea com telas e dispositivos eletrônicos. Os coletivos Cia. El Individuo e Caras Pintadas apresentam “Antes ele do que eu!”, colocando em cena um palhaço que carrega baú com memórias de um circo decadente do sertão. A montagem poderá ser vista em 5 de dezembro, às 20h, no Teatro Espanca!, e no dia 6, às 14h, no Centro Cultural São Bernardo. Todas as atrações têm entrada franca.

A estilista mineira Sonia Pinto recebe o abraço carinhoso de Nydia Negromonte, na comemoração dos 20 anos de sua marca Bruno Werneck/Divulgação



• SETENTÃO



O cantor e compositor Sergio Moreira comemora seus 70 anos com show em 17 de dezembro, na Casa Outono, no Bairro Carmo. Na apresentação, que marca também os 56 anos de carreira do artista, ele estará acompanhado por Alexandre Lopes (guitarra e violão), Rogério Delayon (violão, bandolim, guitarra), Serginho Silva (percussão), Jairo de Lara (saxofone e flauta), Bill Lucas (percussão), Clóvis Aguiar (piano) e Affonsinho (guitarra). No repertório, canções de sua autoria, como “Avenida Amazonas”, “Cafuzo”, “Lajedo Negro”, “Cara metade” e “Oriente/ Necessidades” – essa última, parceria com Kiko Ferreira.



• LANÇAMENTO



A escritora, publicitária e especialista em psicologia transpessoal Sarah Zampier marcou para 11 de dezembro, no Mirante do Terraço Acaiaca, o lançamento do livro “Ela conversa com as estrelas”.