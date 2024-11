Quem foi ao concerto da Orquestra Opus com Chico César na última quarta (20/11), Dia da Consciência Negra, não se importou com a quebra do “protocolo” por parte do maestro Leonardo Cunha. Pelo contrário, se deliciou. O maestro convidou Sá (da dupla com Guarabyra), que estava na plateia, para subir ao palco. Convite aceito e, para alegria do público, Chico e Sá entoaram o clássico “Sobradinho”.

Mesmo sem a participação dos músicos da orquestra, foi um dos pontos altos da noite no Cine Theatro Brasil Vallourec. No final da apresentação, elogios. Chico César disse que era “uma honra” ter a presença de Sá no palco. Por sua vez, o cantor carioca devolveu: “Que noite, grande Chico César”.



• Grandes amigos



O paraibano, que estava em dia inspirado, ainda recordou dos bons momentos que já passou em BH ao lado de Titane e Tizumba, “grandes amigos”, como ele afirmou. Lembrou de João das Neves (marido de Titane, ator, diretor, dramaturgo, que morreu em 2018, vítima de câncer). E arrancou risos da plateia ao relembrar que foi chamado de “palhaço de circo” quando passeava com Titane pelas ruas da “careta” BH dos anos 1990. “Vestia uma roupa colorida, eu todo nordestino, cabelo amarrado pra cima. Parou um carro e gritaram lá de dentro: 'O circo chegou na cidade'”.



• DOR TOTAL



A equipe da Casa de Apoio Aura participou do 10º Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, em Fortaleza. A Organização da Sociedade Civil, fundada há 26 anos em Belo Horizonte, foi representada por parte do seu comitê gestor, Eliana Quintão, Cleudes Francisca de Souza e Marilda Eugênia de Souza, e por sua psico-oncologista pediátrica, Georgia Lavorato. A Casa Aura promove assistência integral a crianças e adolescentes em tratamento oncológico, hematológico e em processo de transplante, e seus acompanhantes vindos de diversas partes do país. A instituição aplica o conceito de “dor total”, identificando e acolhendo os sofrimentos físicos, emocionais, sociais, familiares e espirituais, e contribuindo para minimizá-los ao oferecer condições para vivenciar melhor o tratamento.

• OBRA INÉDITA



"Não labirinto", instalação inédita do artista mineiro Afonso Tostes, pode ser vista na exposição "Reverter", na Anita Schwartz Galeria de Arte, no Rio de Janeiro. A obra mede 2,5 metros de altura e cobre uma área no chão de 64 metros quadrados, no andar térreo do espaço na Gávea. A obra propõe um percurso em espiral, “em que a pessoa chega a um vértice, e caminha no sentido oposto, saindo do outro lado”, explica o artista. “É uma espiral dentro de outra espiral, em sentido inverso. Mesmo que pareça que a pessoa está andando para trás, ela está indo adiante, sempre em frente”, diz. Pinturas inéditas relacionadas com a instalação também fazem parte da mostra.

Natural de BH e radicado no Rio de Janeiro, Tostes conta que ano passado, durante residência na Casa Wabi, em Puerto Escondido, no México, fez a primeira experiência em escala humana, ao ar livre, com barro, madeira e área. Trabalhos do artista integram coleções institucionais como Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador; Museu de Arte Contemporânea, em Niterói (RJ); Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em Curitiba; Sesc — Acervo de Arte Brasileira, no Rio de Janeiro; e Fondation Cartier Pour l’art Contemporain, em Paris.



• VALES DE MINAS



A 35ª Feira Nacional de Artesanato, maior evento do segmento da América Latina, está confirmada para 4 a 8 de dezembro, no Expominas. A expectativa é a participação de 3 mil artesãos de todo o país. Charme da mostra, oito quiosques com quitutes dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce e das cidades que circundam o Rio São Francisco, homenageados desta edição. Dos Vales de Minas, os grupos Mensageiro, Marujada de Conceição, Cavalo Marinho, Cirandeiras de Minas, Arturos, Orquestra de Violeiros, Aruanda, Terno do Binga, Bloco de Pífano, Boi Rosado e Lua Nova participam com brincadeiras de roda, cantigas, folguedos e maracatu típicos das regiões.



• EMPREENDER



Na comemoração ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, Gabriela Gontijo e a chef Bruna Costa reuniram mais de 150 mulheres na Home d’A Chef. "Queríamos criar um espaço para discutir, de forma leve e enriquecedora, os desafios e as conquistas de empreender. Além disso, proporcionamos um ambiente para troca de ideias, networking e inspiração mútua. Foi um momento para compartilhar histórias e criar memórias inesquecíveis," destaca Gabriela Gontijo, proprietária do espaço.