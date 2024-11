É difícil acreditar que uma apresentação de stand up de uma artista norte-americana, em inglês rápido, sem pausa nem para respirar, sem legendas e muito menos tradução simultânea, seja sucesso de bilheteria na cidade.

A drag queen Bianca Del Rio, que fez única apresentação no Sesc Palladium, no último dia 14, provou o contrário. Ela não só levou um público que ocupou mais de mil lugares do teatro, como fez a galera morrer de rir com seu humor ácido e sem papas na língua. Mas, afinal, quem é Bianca?

RAINHA DAS RAINHAS

Há 10 anos ela conquistou seu lugar ao sol, como vencedora da sexta temporada do programa “RuPaul's drag race”, reality show comandado pela drag queen mais famosa do mundo. Provocante, escandalosa, com um humor que também passa pelo politicamente incorreto, ela é unanimidade para quem se diverte e admira a arte drag.

A New York Magazine colocou Bianca na lista das mais poderosas drag queens do mundo. Também é considerada Rainha de todas as Rainhas do “Drag race” e foi a primeira drag a se apresentar no Carnegie Hall, onde esgotou os ingressos.

AMÉRICA LATINA

Por trás do personagem, o ator e comediante Roy Haylock, de 49 anos, que veio ao Brasil com a “Dead inside tour”. Além de Belo Horizonte, o espetáculo, com aproximadamente uma hora e meia de duração, passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A perna latino-americana da turnê terminou na última sexta-feira (22/11), em Santiago, no Chile.

DE PARACATU

No Sesc Palladium, a apresentação estava marcada para as 21h. Bem antes disso, 30 fãs de carteirinha, que pagaram ingresso de R$ 460, tiveram encontro com a drag, com direito a algumas palavrinhas e fotos. Sol Mariz Ulhoa Almeida saiu de Paracatu, no Norte de Minas, só para vê-la. A viagem de seis horas de ônibus valeu – e muito –, a pena.

Além da chance de conversar com Bianca, a garota foi surpreendida ao fim do show. No palco, Bianca gravou um vídeo bem-humorado destinado a Vitória, irmã de Sol, que também é fã da drag, mas ficou em casa, em Paracatu.

GRAVIDEZ

A surpresa só não foi maior para Sol porque, assim como ela, os fãs que pagaram pelo direito de encontrar com a Rainha das drags deixaram bilhetes com perguntas. Selecionadas pela produção do show, as mensagens seriam respondidas por Bianca, na segunda e ainda mais divertida parte do show. "Realizei um sonho", vibrou Sol, por telefone, dias depois da apresentação em Belo Horizonte.

A fã mineira estava sem esperança que seu bilhete com pedido para uma mensagem para a irmã fosse lido. Foi o último, e Bianca não deixou por menos e tirou o maior sarro com a garota, de 16 anos, estudante do ensino médio. Simpática, bem-humorada, pegou a fã de surpresa ao “revelar” para a sua irmã, em vídeo, que ela estava grávida. "Foi um sonho. Estive com Bianca duas vezes, no mesmo dia."

PONTA DA LÍNGUA

A admiração de Albelene Maria Santos, de 42, psicóloga e estudante de Direito começou logo quando Bianca apareceu como uma das das candidatas da sexta temporada do “RuPaul's drag race”. "Desde o primeiro dia que apareceu no programa, sabia que ela iria ganhar", garante.





O encontro com a drag teve sabor especial para a fã, que, na turnê passada em Belo Horizonte, não cogitou comprar o convite para o Meet and Greet. "Não tinha confiança no meu inglês", disse, contando que o aperfeiçoamento veio durante a pandemia, quando treinou bastante conversação na internet. Graças à simpatia de Albelene, Bianca voltou para casa com doces mineiros. Ao final do show, as meninas ainda tiveram mais um momento com Bianca, que, segundo elas, ao contrário da personagem sem papas na língua, é um amor de pessoa.