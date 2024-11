Larissa Bocchino, a Quinota da novela “No rancho fundo”, está em Belo Horizonte cheia de saudades da família e dos amigos. Desde o fim da novela da Globo, que marcou sua estreia como protagonista na telinha, é a primeira vez que a atriz volta à terra natal. Ela participa do lançamento do sexto número da revista Elipse, editada pela ONG Contato. Larissa vai conversar com o público na sede da ONG, na Serra, na próxima terça-feira (19/11), às 20h.

Na entrevista à Elipse, ela revelou um fato assustador ocorrido nas gravações de seu primeiro curta, “Teoria sobre um planeta estranho”, do diretor cordisburguense Marco Antônio Pereira. “Fomos gravar num lugar tão longe que a gente não chegava nunca. Era no meio do mato, não pegava sinal nenhum e, do nada, o carro empacou. Apareceram dois homens fortões e falei: 'É agora que eles vão me sequestrar, estuprar e matar'”, contou a atriz.

• Teatro Universitário

Em abril, no evento de lançamento de “No rancho fundo”, a coluna conversou com Larissa nos estúdios da Globo. Ela se formou no Teatro Universitário (TU) da Universidade Federal de Minas Gerais. Além do curta filmado na terra de Guimarães Rosa, pode ser vista na série “DNA do crime” (Netflix), de Heitor Dhalia; no longa “As aventuras de Poliana”, de Cláudio Boeckel; e na série “Vidas bandidas” (Disney+), de Gustavo Bonafé, contracenando com Juliana Paes. Também atuou em “Guerreiros do Sol”, que, por enquanto, não tem data de estreia no Globoplay.

O interesse pelo teatro começou aos 11 anos. Bem mais tarde, Larissa abriu uma produtora e dirigiu o primeiro curta, “Graça”, que ela definiu para a coluna como “docudrama sobre o amor da avó que, aos 70 anos, conhece um homem em aplicativo de namoro e viaja de carro com ele pelo Brasil”.



• Coleção de ingressos

Outra curiosidade revelada à revista Elipse trata do amor de Larissa pelo ofício. Segundo ela, duas professoras do ensino médio – uma de português, outra de literatura – são responsáveis pela base de sua formação como atriz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Sempre ia ao teatro com elas. Ia toda semana. Até hoje tenho uma coleção de ingressos dessa época, numa caixa enorme. Atrás deles, coloco quando e com quem fui e o que aconteceu no dia. Sempre estão os nomes de Cacau e Sandra”, afirma.

• ESPECIAL DE NATAL

A 10ª edição do Up Showroom – Especial de Natal está confirmada para 23 e 24 de novembro, no Hotel Transamérica BH, reunindo 40 expositores mineiros nas áreas de moda, decoração, design, peças de arte e gastronomia. A curadoria é de Viviane Cota, designer de interiores, e da publicitária Patrícia Avellar.O evento tem entrada franca.

• SÁBADOS FEMINISTAS

“Moda e feminismo” é o tema da palestra da jornalista e professora Valéria Said, mestra em estudos culturais contemporâneos, no projeto Sábados Feministas. O evento ocorrerá no próximo sábado (23/11), na Academia Mineira de Letras. Para Valéria, existe ampla literatura no setor que tem utilizado da definição arquetípica de moda como algo historicamente único e próprio do Ocidente, importando conceitos, noções de beleza, comportamentos e modos de se vestir europeizados, deixando de priorizar outras estéticas com o mesmo status sociocultural.



• LANÇAMENTO

A advogada Suzana Cremasco, professora do Ibmec, marcou para 5 de dezembro o lançamento em BH do livro “Arbitragem e precedentes”, no qual explora de maneira inédita a interação entre a arbitragem – método privado e extrajudicial de resolução de conflitos, cada vez mais utilizado no Brasil – e os precedentes judiciais vinculantes do Poder Judiciário. Publicado pela Editora Quartier Latin, o título integra a coleção “Processo e arbitragem”, coordenada pelos professores Flávio Yarshell, da USP, e Guilherme Setoguti, do Insper.