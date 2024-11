Belo Horizonte e mais três cidades mineiras fazem parte da turnê que marca os 25 anos do lançamento do álbum acústico do Capital Inicial. A temporada começa em São José dos Campos (SP), em 15 de março de 2025, e passa por Uberlândia, em 21 de março; pela capital mineira, em abril; Juiz de Fora, em julho; e por Patos de Minas, em setembro.

O giro termina em novembro, em São Paulo, reunindo Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos, Yves Passarell e os músicos de apoio Fabiano Carelli (guitarra) e Nei Medeiros (teclado). Kiko Zambianchi (violão e backing vocal) e Denny Conceição (percussão) são os artistas convidados do Capital.

A turnê, que vai a 25 cidades, foi anunciada na semana passada durante pocket show no Teatro Mars, em São Paulo, onde o acústico foi gravado em 21 de março de 2000.

• “SILÊNCILUZ”

A primeira exposição individual de Andrey Rossi pode ser admirada na AM Galeria de Arte, em BH. Com curadoria de Guilherme Bueno, “Silênciluz” reúne 22 obras inéditas que exploram a relação entre luz e silêncio, resultado da pesquisa centrada na pintura e no desenho desenvolvida pelo artista.



• POSSE NA AML

Em 13 de dezembro, o professor e economista Paulo Haddad será empossado na Academia Mineira de Letras (AML). Ele vai ocupar a cadeira número 20, que pertencia a Hindemburgo Chateubriand Pereira-Diniz, que morreu em maio. Haddad será saudado pelo acadêmico Amílcar Martins Filho, receberá o diploma das mãos de Ana Cecília Carvalho e a insígnia lhe será entregue por Rogério Faria Tavares.



• NATAL DO BEM

Está confirmada para 27 de novembro, das 13h às 16h, mais uma edição do Natal do Bem, iniciativa do Far East voltada para 250 crianças e adolescentes de 3 a 12 anos, no Jardim Canadá. O ponto alto será a chegada de Papai Noel. Quem quiser colaborar pode atender pedidos das crianças em cartas ao Bom Velhinho disponíveis na Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba (Adesiap), no Espaço Social Transformar, na Casa do Jardim e na Teia do Bem, todas no Jardim Canadá.

• FLITI

A primeira fase da 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes (Fliti) foi um sucesso, reunindo mais de 5 mil pessoas no auditório do Centro Cultural Yves Alves. Com o tema “Mulheres de prosas e versos”, o evento prestou justa homenagem a escritoras mineiras que marcaram a literatura brasileira. A programação contou com a grandes nomes da cena nacional e mundial, como a mineira Carla Madeira e o angolano José Eduardo Agualusa. Cristina Figueiredo, produtora da Fliti, afirma que a segunda fase da feira, em abril de 2025, vai atingir cerca de 11,5 mil alunos de instituições atendidas.

• RECITAL

O pianista, violonista e compositor Rafael Macedo apresentará recital solo, alternando-se entre piano e violão de sete cordas, no dia 1º de dezembro, no Centro Cultural Idea, em BH. O repertório contará com clássicos da MPB, peças do repertório europeu e composições próprias que evidenciam a criatividade e a versatilidade de Macedo. A pianista Joana Boechat e o violonista Paulo Sartori farão participações especiais.