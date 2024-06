Carla Madeira

Eu escrevo.

Aceito essas palavras juntas que, ao serem ditas, abrem parágrafos.

Fragmentos de um processo criativo que não se deixa dissecar.

Eu e escrevo.

Duas palavras enormes, dois rios que nascem no mar,

percorrem a medida dos acontecimentos

e desaguam na fonte de minha vida.

Imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo.

Às vezes, na agônica escolha, as palavras pesam como se fossem um dicionário completo, capa dura, em letras mínimas, sem ordem alfabética.

Todo o significado possível está lá. Não sei onde.

Antes da palavra, o nome de todas as coisas é desamparo.

As nuvens também me rondam, e eu só posso chovê-las se estiverem encharcadas.

Precipito-me.

Onde não há borrachas ou teclas delete, conjugo verbos hostis:

abandonar, rasgar, rasurar, desistir.

Mas se levo adiante as águas, não há quem me impeça de lavrar.

Lavrar é bordar (descobri há pouco esses sinônimos-contrários, um quer minhas mãos pesadas, o outro, as quer leves).

Eu quero a linha que atravessa do direito ao avesso das coisas – enxada,

que cirze o oculto ao visível – raiz.

Essa linha que nos mantém a salvo das coisas separadas.

Luz e sombra: minha árvore frutífera.

No exato instante em que escrevo,

sou o Atlas que carrega o firmamento, e não a terra.

Todas as estrelas sobre meus ombros,

mas só posso avistá-las na escuridão da luz que não me alcança.

Sim, o escuro é uma luz distante. Está vindo.

Eu escrevo.

Aceito esse tempo presente indicativo de um ato contínuo.

Os acontecimentos me mordem anárquicos, o acaso me inspira.

O fugidio me pesa uma carreta de minério sobre o peito.

Montanhas inteiras dentro dela. Meu quintal se esvai sobre rodas.

Todo aquele que escreve vem de alguma infância – a palavra mais antiga de todas.

Mal a reconheço, tanto tempo eu não a via.

Escrevo saudade todo dia.

Do nada, vou sendo feita.

Meu sistema nervoso é tecido em dedos de prosa.

Tenho a plasticidade de ser o que digo. De ser o que ouço. De ser os sons de todas as vozes que vieram antes e viraram corpo.

Meu corpo.

Por vezes, a voz que o ouvir me deu desafina: eis a perturbação.

Piaba que a água profunda cospe.

Eu a persigo.

Ela escorrega.

Eu a noto.

A fenda.

A falha.

A louça lascada.

Meu espaço de manobra é a imperfeição.

(...)

PS.

Nasci em 1964, em Belo Horizonte. Filha de um erudito matemático e de uma mulher sábia, de olhos e mãos encantadas, que mal completou o fundamental. Cresci entre razão e emoção, entre cidade grande e interior, entre crer e questionar. Enquanto fazia um curso superior de matemática na Universidade Federal de Minas Gerais, embora tivesse facilidade e interesse, fui ficando triste. As linguagens artísticas me faziam falta: cantar, compor, escrever, pintar.

Mas ser artista, assim de verdade, no oficial da palavra, era algo perigoso para meus pais religiosos e enorme demais para mim. Ainda é imenso, sempre me soa pretensioso. Fui ser publicitária. Larguei a matemática, sem trancar matrícula, movimento radical para uma libriana, e trouxe a alegria das linguagens artísticas para perto. Há 35 anos faço a direção criativa da Lápis Raro, uma agência de Comunicação da qual sou uma das sócias.

Em 2014, já mãe de dois filhos e no terceiro casamento, publiquei meu primeiro romance, “Tudo é rio”, depois vieram “A natureza da mordida” e “Véspera”. Se dependesse de mim, eu gastaria mais do que sete dias para criar o mundo, levaria, de propósito, a vida inteira.

Sobre o texto

A editora Record lança em julho “Obra reunida”, box com os três romances de Carla Madeira: “Tudo é rio”, “A natureza da mordida” e “Véspera”. Com novo projeto gráfico, os livros contarão com prefácios de Mia Couto, Luiz Antonio de Assis Brasil e Tatiana Salem Levy.

O box, com projeto gráfico da designer Flávia Castanheira, tem imagens da artista plástica inglesa Jess Allen e comemora os dez anos de lançamento de “Tudo é rio”, inicialmente publicado pela mineira Quixote +Do. Além dos livros, o box inclui o livreto “Fragmentos do que não se pode ter por inteiro”, com três contos de Carla Madeira e um texto com reflexões da autora mineira sobre o seu processo criativo, com trechos publicados nesta edição do Pensar.

“Obra reunida”

• Box com os romances “Tudo é rio”, “A natureza da mordida” e “Véspera”

• De Carla Madeira

• Editora Record

• 720 páginas

• Nas livrarias a partir de 15 de julho

• R$ 199,90