Sexta-feira (15/11)

Nena Silva, Ismael Biluca e Paulinho Bastos são as atrações desta sexta na programação da mostra “Quilombo Groove – Preces, louvores e batuques do Quilombo do Curiaú”, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Nena e Ismael comandam, às 15h, oficina sobre instrumentos dos marabaixo e do batuque, ritmos típicos do Amapá. À noite, às 20h, o multi-instrumentista Paulinho Bastos apresenta o resultado de sua pesquisa sobre a sonoridade dos tambores do batuque e do marabaixo, interpretando canções autorais. O show será aberto por Capitão Pupunha. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do centro cultural. A programação segue até segunda-feira (18/11), com a exposição, oficinas, rodas de conversa, contação de histórias, cortejo e outras atividades multiculturais.



Sábado (16/11)

Paco Pigalle é nome indissociável da vida noturna de BH. O bar que levou o seu nome por mais de três décadas, ocupando 13 endereços na capital mineira, fez história. Ano passado, por esgotamento físico, Paco fechou o bar. Por isso, quando o nome dele aparece na programação é uma alegria só. Hoje, ele é convidado do DJ Fred Marins para participação especial na festa Clandestino n'A Obra (Rua Rio Grande do Norte, 1.168 – Savassi). Foi em um dos endereços do bar de Paco, que Fred Marins começou sua trajetória como DJ. "Desde a adolescência, ele dizia que viraria DJ. Um dia disse a ele que se quisesse ser DJ voltasse na segunda-feira seguinte para eu ensinar como tudo funciona. Eu tinha certeza que ele não voltaria", recorda Paco, bem-humorado. "Ele acabou indo e hoje é um cara apaixonado pela profissão de DJ", garante. "Toda vez que ele faz um evento, eu passo lá para dar aquele tempero Pigalle". Os ingressos custam R$ 35.



Domingo (17/11)

Uma das mais belas exposições do ano em Belo Horizonte, “Pancetti: o mar quando quebra na praia…” faz sua despedida domingo (17/11) da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10 – Funcionários). Com curadoria de Denise Mattar, a mostra reúne 46 obras realizadas entre 1936 e 1956. Entre elas, “Auto-vida” (1945), autorretrato do artista; “Retrato de Francisco” (1945), um menino negro tendo ao fundo a paisagem de um morro de São João del-Rei; “Paisagem de Itapuã” (1953), obra emblemática de Pancetti, que deu início à Coleção Gilberto Chateaubriand, uma das mais importantes do país; e “Composição – Bahia interior o meu atelier, Itapoan” (1957), obra inacabada, que pertence à família do artista e é inédita para público. Entrada gratuita. Visitação das 10h às 18h.



Segunda-feira (18/11)

Um concerto de piano cai muito bem no início da semana. A soprano uruguaia Beatriz Lozano e a pianista argentina Mirta Herrera (foto) fazem única apresentação, às 20h, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho). No concerto “Do floreado da tonadilla espanhola aos ritmos da canção sul-americana”, apresentam músicas latino-americanas e espanholas de autores como Enrique Granados, Fernando Obradors, Joaquín Turina, Ernesto Lecuona, Carlos Guastavino e Astor Piazzolla. A entrada é franca. O concerto é resultado da parceria do projeto Segunda Musical com o Instituto Cervantes de Belo Horizonte. Beatriz é professora de canto na Facultad de Artes, da Universidad de la República del Uruguay. Mirta foi professora em conservatórios na Itália e em Lausanne, na Suíça, onde obteve a sua Licence de concert.



Terça-feira (19/11)

"Elis e Tom", disco importante na história da música brasileira, ganha interpretação de Evan Megaro e Barbara Barcellos, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Savassi). Gravado por Elis Regina e Tom Jobim em Los Angeles, na Califórnia, em 1974, reúne sucessos como “Águas de março”, “Retrato em preto e branco”, “Corcovado”. Evan (piano e transcrições) e Barbara (voz) estarão acompanhados por Aloízio Horta (baixo elétrico) e André “Limão” Queiroz (bateria). Carlos Ernest Dias fará participação especial. A casa abre às 19h e, na sequência, apresentações às 20h e às 21h30. Os ingressos custam R$ 30 (área interna) e R$ 15 (área externa).



Quarta-feira (20/11)

Um dos projetos que têm a simpatia do público, o Orquestra Opus Convida, que faz parte da Mostra Cine Brasil de Teatro e Música, leva o cantor Chico César, nesta quarta, às 21h, ao Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete, no Centro da cidade. No repertório, 14 canções, entre elas, “Béradêro”, “Pensar em você”, “À primeira vista”, “Deus me proteja”, “Mama África” e “Estado de poesia”, entre outros sucessos. "Sempre admirei e achei belas as canções, mas podendo agora mergulhar um pouco mais na obra para escrever os arranjos para a orquestra pude enxergar muito mais e com isso minha admiração aumentou bastante", diz o maestro da Orquestra Opus, Leo Cunha. Ingressos: R$ 80 (inteira, plateia 2). Plateia 1 esgotados. À venda pelo Eventim ou na bilheteria local.



Quinta-feira (21/11)

Personagem famosa da literatura e da teledramaturgia, Hilda Furacão ganha versão operística. Com adaptação e música original de Tim Rescala, a montagem com Orquestra Ouro Preto estreia nesta quinta-feira, às 20h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Dividida em dois atos “Hilda Furacão, a ópera” (foto) é adaptação do livro de Roberto Drummond e reúne em cena Carla Rizzi, a protagonista, Jabez Lima (Frei Malthus), Marília Vargas (Loló Ventura), Marcelo Coutinho (Nelson Sarmento), Aramel (Johnny França) e Fernando Portari (Roberto Drummond). Os ingressos, via Eventim, custam R$ 80 (inteira).