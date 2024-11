Vestido de noiva de Zuzu Angel exposto pela primeira vez em BH

Um vestido de noiva, presente na mostra com criações de alguns dos estilistas do país, chama a atenção na exposição "Nó – O enlace da renda e da chita na Casa Fiat de Cultura". Branco, de renda, o vestido de noiva criado por Zuzu Angel foi feito para a International Dateline Collection I, em 1970, e desfilado no mesmo ano em Nova York. Pertencente ao acervo do Instituto Zuzu Angel, ele é exibido pela primeira vem em uma exposição. Esta beleza de encher os olhos revela, nos detalhes, toda a genialidade da estilista mineira de Curvelo.

• Tradição popular

A exposição, que pode ser visitada até 1º de dezembro na Casa Fiat de Cultura, apresenta modelos de renda e chita criados pelos estilistas Ronaldo Fraga, Graça Ottoni, Renato Loureiro, Victor Dzenk, Dudu Bertholini, Glória Coelho, Zuzu Angel, Lino Villaventura, Luiz Cláudio, Criola e Aislan Batista.

Com curadoria de Carolina Bicalho, Renata Mellão, Silvinha Fernandes e Sonia Kiss, a mostra enfatiza a pluralidade cultural do país, ressaltando a tradição popular e a transformação do comum em extraordinário. O projeto é realização conjunta da Casa Fiat de Cultura e Museu A Casa do Objeto Brasileiro, de São Paulo, em parceria com a Escola de Design da Uemg.



• Peças inéditas



A exposição apresenta peças feitas especialmente para a mostra, como é o caso dos modelos exibidos por estilistas mineiros e da obra da artista Ana Vaz. Sobre a instalação de Ana Vaz, uma curiosidade: a Fabril Mascarenhas, principal fabricante de chita no Brasil, forneceu para a Casa Fiat 200 metros de tecido para a elaboração da obra "Uma trama, outra chita". A expografia é assinada por Paulo Weisberg e Clarissa Neves.

ALÉM-MAR



Afonso Borges, idealizador e presidente do projeto Sempre um Papo, participa de duas mesas de debate no Festival Utopia Braga, na cidade de Braga, em Portugal. Ambas serão realizadas em 17 de novembro, domingo, no Auditório Espaço Vita. O gestor cultural será mediador de um encontro da escritora brasileira Aline Bei com as portuguesas Madalena Sá Fernandes e Maria Francisca Gama. Em parceria com a SP Leituras, a sessão “Um quarto só nosso” terá como norte a vida, a obra e o papel das mulheres na escrita contemporânea. Logo em seguida, Afonso conversa com o multipremiado autor Gonçalo M. Tavares na mesa “Entrevista de vida”.

NA COMUNIDADE



Uma celebração que une tradição, música e espírito comunitário para todas as idades. Essa é a proposta do Clube da Esquina na Periferia, com Telo Borges e Lô Borges, irmãos e cicerones do evento. Em sua terceira edição, o projeto oferece atividades culturais, apresentações musicais, performances circenses e um toque especial para as crianças, com brincadeiras e diversão. O evento está marcado para 8 de dezembro, domingo, das 11h às 20h, na comunidade da Serra, em BH, com entrada gratuita. Entre as atrações, as bandas Equatorial e Seu Vizinho (comandada por PV, líder musical da comunidade da Serra), além de Marcelo Veronez, Telo Borges e Lô Borges.

“A história desse meu show com a participação do Lô está no terceiro ano. É uma coisa maravilhosa, porque a gente começou no meio da pandemia para levar música e alegria para a comunidade. Foi ideia minha e da Danusa Carvalho, da Casulo Cultura, fazer esses encontros. Na pandemia, já foi uma coisa muito linda, agora a gente faz para comemorar a nossa vida, a nossa parceria", diz Telo Borges, cantor, compositor e um dos idealizadores do projeto.