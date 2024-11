Primeira psicanalista a ser eleita para a Academia Mineira de Letras (AML), Ana Cecília Carvalho tomou posse sexta-feira (8/11), no Auditório Vivaldi Moreira, ao qual ela foi conduzida por comissão formada pelos acadêmicos Maria Esther Maciel, Luís Giffoni e Carlos Herculano Lopes.

Professora da UFMG e escritora premiada, autora de mais de 15 livros, Ana recebeu o diploma das mãos do acadêmico Danilo Gomes, que veio de Brasília especialmente para a festa. A insígnia lhe foi entregue pela acadêmica Conceição Evaristo. O discurso de recepção foi feito pelo acadêmico Rogério Faria Tavares.

Na cerimônia comandada pelo presidente da AML, Jacyntho Lins Brandão, Ana Cecília relembrou os pais, Esther Kaisermann Carvalho e Onaldo Carvalho, e homenageou o seu antecessor na cadeira 36, o acadêmico Aloisio Garcia.

• CIRCULAÇÃO

Depois de temporada de sucesso em Belo Horizonte, "Norma", de Dora Castellar e Tônio Carvalho, com Nívea Maria e Daniel Rocha, e direção de Guilherme Piva, tem única sessão no Cine Theatro Central marcada para 23 de novembro, às 20h. A apresentação faz parte da programação do Festival Teatro em Movimento, que tem curadoria e coordenação geral de Tatyana Rubim, e há 23 anos tem por objetivo descentralizar o acesso às grandes montagens do eixo Rio-São Paulo, promovendo a circulação dos repertórios para além de Belo Horizonte, chegando a cidades de Minas Gerais, como Juiz de Fora.

• ÓCULOS INTELIGENTES

A pró-reitora e professora da Estácio BH, Carolline Leal Ribas, e Manoela Fernanda Canalis Florian, aluna do sexto período do curso de direito da instituição, conquistaram o primeiro lugar no concurso promovido pelo programa Engenharia Sem Fronteiras, realizado durante o 2º Congresso de Internacionalização de Negócios, na capital mineira. A dupla venceu com o projeto Óculos Inteligentes para Deficientes Visuais, baseado em inteligência artificial para auxiliar a pessoa com visão subnormal a interagir melhor com o

ambiente ao seu redor.

• SEGURANÇA E AUTONOMIA

Inspirada em seu filho de 4 anos, que nasceu com deficiência visual, Carolline desenvolveu o dispositivo assistivo, que se mostrou uma ferramenta útil para todas as pessoas com visão subnormal. “Os óculos com inteligência artificial capturam as imagens do ambiente e as processam em tempo real, convertendo-as em descrições auditivas de modo a ajudar na identificação de objetos e obstáculos. Além disso, a tecnologia amplia textos e realça contrastes, facilitando a leitura e a compreensão visual de elementos essenciais. Com sensores de localização e algoritmos de navegação, esses óculos também guiam o usuário em tempo real, promovendo maior segurança e autonomia em diferentes ambientes”, descreve a pró-reitora. “O objetivo principal é aumentar a independência, mobilidade e qualidade de vida, fornecendo ferramentas adaptadas às necessidades específicas de pessoas com deficiência visual”, acrescenta Manoela Fernanda Canalis Florian.

• "O VERSO INVERSO"

A empresária mineira Adriana Prates, CEO da Dasein Executive Search, fechou parceria para integrar o grupo EMA Global Partners, uma das maiores empresas do mundo na área de RH e consultoria nessa área. A EMA tem sede em Londres e está presente em mais de 30 países, com cerca de 40 escritórios e mais de 250 consultores sêniores. Em Chicago, na semana passada, Adriana Prates apresentou a Dasein como membro oficial. Agora, ela também participa das decisões estratégicas da EMA, globalmente e, de forma mais específica, na América Latina, onde existe uma chair para apoiar o crescimento dessa região. A empresária também comemora o fim de ano com o lançamento de seu primeiro livro, “O verso inverso”, um sonho acalentado por 40 anos.

• EXPOSIÇÃO

"Miragem botânica", exposição de obras de Myrthes Figueiredo, pode ser visitada até dezembro, na Galeria de Arte do Minas 2, no Mangabeiras. O acervo reúne duas séries produzidas entre 2020 e 2024. Em “Pindora”, ela explora elementos naturais cotidianos, como coqueiros e bananeiras. Já “Exotismo floral” nos leva para as profundezas de uma floresta tropical. A curadoria é de Celina Lage.