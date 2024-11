O primeiro encontro da chef gaúcha Roberta Sudbrack com O Ateliê de Cerâmica foi há alguns meses. Na cidade para um evento, ela aceitou o convite de Mariana Sobreira para conhecer o local, em Lourdes. Foi amor à primeira vista. A visita prevista para ser rápida acabou estendendo-se pela tarde. A empatia de Flávia Soares, que já acompanhava e admirava o trabalho de Roberta, com a chef, foi imediata e o desejo da realização de um projeto juntas. O encontro aconteceu em duas etapas, jantar na sexta-feira (8/11) e almoço ontem (9/11), na sede do Ateliê, que ocupa um dos mais belos imóveis modernistas de Belo Horizonte, restaurado pelo arquiteto Gabriel Castro.

“Estou muito feliz de estar aqui porque é Minas, e Minas eu sempre preciso voltar. Tenho uma relação muito amorosa com esse estado”, disse Roberta. “E desde que eu entrei aqui para ver cerâmica, falei que deveríamos fazer um jantar aqui. Naquele momento, decidimos que faríamos essa loucura”, comentou. “Seria lá na piscina, mas não deu, a chuva não deixou”, acrescentou Luiza Soares. “Teriam mesas na piscina. Vamos ter que repetir”, avisou a chef. Roberta reforçou mais uma vez a sua alegria de estar em Minas. “Para mim é muito alegre e afetivo estar aqui. Me lembra muito a minha avó, que era uma mineira meio gaúcha, mas que me ensinou todos esses detalhes tão importantes para fazer uma comida afetiva. Quando entrei aqui e vi as peças que eles fazem com todo carinho, senti que era um lugar muito afetivo. Na verdade, eles que estão me proporcionando realizar esse sonho.

60 ANOS

Para comemorar seis décadas de sucessos, o MPB4 faz única apresentação em 13 de dezembro, no Palácio das Artes. No palco, Miltinho, Aquiles (ambos da formação original), Dalmo Medeiros (que entrou no grupo substituindo Ruy Faria) e Paulo Malaguti Pauleira (que passou a integrar o MPB4 depois da morte de Magro Waghabi) relembram clássicos como “Velas içadas” (Ivan Lins e Vitor Martins) e “Paz e amor” (Kleiton & Kledir), “Notícias do Brasil” (Milton Nascimento e Fernando Brant), “O cantador” (Nelson Motta e Dori Caymmi), “Angélica” (Miltinho e Chico Buarque), “Amigo é pra essas coisas” (Sílvio da Silva Júnior e Aldir Blanc) e “Roda viva” (Chico Buarque). Os ingressos já estão à venda.

MONÓLOGO

A atriz Vânia de Brito marcou para 22 de novembro, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, a única sessão do monólogo “Antes que seja tarde”, adaptação do livro “Cuide de seus pais antes que seja tarde”, de Fabrício Carpinejar. A direção é de Delson Antunes, adaptação dramatúrgica de Antônio Januzelli e Rodolfo Amorim, e trilha sonora original de Beatriz Parisi Pinheiro.

LANÇAMENTO

Flávia Presoti e Luciana Avelino marcaram para 23 de novembro o lançamento do livro “Vidas que inspiram histórias reais” (Editora Lisboa). A obra coordenada por elas reúne 22 autoras que fazem reflexão sobre temas atuais. O encontro será no Grande Hotel Ronaldo Fraga, no Funcionários, das 10h30 às 14h. O prefácio é de Cris Pàz e Louis Bulamarqui. Além de Flávia e Luciana, assinam os textos Adriana Macena, Alessandra Brun Ferreira, Aline Fraga, Ana Claudia Cançado, Andrea Kamizaki, Andressa Duarte, Cássia Neves, Cristiane Nobre, Isis Oliveira, Jacqueline Almeida, Júnia Castro, Liliane Carneiro Costa, Lu Vilhena, Maria Cristina Martins Costa, Polly Bernardes, Sâmara Merrighi, Simone Azzi, Solange Viana, Soraya Azevedo e Taciana Scalon.

CENTENÁRIO

José Mansur celebra um século de vida Marina Miranda Maia/Divulgação

José Mansur entra para o seleto time dos centenários. Nome conhecido no comércio de tecidos, no qual atuou na maioria do tempo na extinta Casas Huddersfield. Exímio tocador de violão – tem repertório com mais de 200 músicas –, completa os 100 anos com saúde perfeita, curtindo os netos e bisnetos. José Mansur é natural de Cedro, localidade próxima a Ponte Nova, viúvo de Iris Bossi Barreto, com quem teve cinco filhos – Rui, Sabá, José Eustáquio, Jairo e Rosina Barreto Mansur.