Leitor flagrou mulher roubando mudas de plantas do jardim do Parque Municipal, no Centro de BH

Leitor – que prefere não se identificar – enviou e-mail à coluna com flagrante de uma mulher roubando mudas de planta do jardim do Parque Municipal. Ele conta que passeando com seu cachorro próximo ao Teatro Francisco Nunes observou a pessoa em atitude suspeita. “Ela estava agachada e, de repente, tirou uma faca da sacola, cortou a planta, colocou na sacola e foi embora, em direção à saída da Avenida Andradas.” Revoltado com a situação, o leitor denunciou o fato ao porteiro da guarita da Avenida Afonso Pena, que, imediatamente, entrou em contato com o colega da portaria dos fundos do parque. “Isso é crime. Obrigado pela denúncia”, disse o porteiro ao leitor, que, apesar dos olhos de lince, não soube informar o que aconteceu com a mulher.



AS PREFERIDAS

Em nota à Hit, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica reconhece que os alvos preferidos são palmeirinhas, agapantos, azaleias e ixoras, além de outras plantas que contam com significativa procura e fácil comercialização. A instituição não informa os números sobre esse tipo de vandalismo que ocorre durante o ano. Ainda segundo a nota, para prevenção de furtos, o Parque Municipal conta com ronda da Guarda Civil Municipal. Além disso, vigias e funcionários do parque advertem e orientam as pessoas sobre a necessidade de conservação das espécies. “É importante que as pessoas tenham consciência de que, embora o parque seja um ambiente público, as plantas que lá estão são importantes também para os animais, servindo como nicho ecológico dessa fauna, e que sua

retirada pode desequilibrar todo o ecossistema”, acrescentou o texto.

MATULA

A Comida Popular é a estrela da terceira edição do Matula Film Festival, sábado (9/11) e domingo (10/11). Unindo gastronomia e cinema, o evento explora as tradições que compõem a gastronomia da cidade nos botecos, feiras, barracas ou trailers de rua. Entre as atrações, está a exposição fotográfica de Eduardo Freitas, conhecido como Preá, que possibilita uma verdadeira imersão pelos botecos de BH. O fotógrafo e sociólogo registrou a diversidade dos botequins com um olhar sensível para as histórias, memórias e afetividades que fazem parte dos estabelecimentos. As fotografias, símbolos e experiências universais dos botecos, estarão disponíveis nos dois dias de evento no Terraço do Cine Theatro Brasil Vallourec. Visitação gratuita, com ingressos retirados pelo Eventim (bit.ly/IngressosMatula)

VELHO CHICO

O compositor Cláudio Fraga marcou para domingo (10/11), no Aquário Municipal de Belo Horizonte, o lançamento do disco “Os habitantes do fundo do rio”. O álbum traz 10 canções autorais que apresentam os animais aquáticos que habitam o Rio São Francisco, como o cascudo, dourado, lambaris, peixe-cachorro, piau, surubim ou pintado, piranha, tartaruga de rio e traíra, com suas características e hábitos. O lançamento será realizado às 11h e às 14h30, com entrada gratuita para o teatro. O acesso ao aquário custa R$ 9,70. O projeto foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, através do patrocínio da Pacto Administradora e da MGS.