Sucesso no espaço da Gerdau, no Rock in Rio, a cópia fiel do carro de Fórmula 1 feito com 750 quilos de sucata metálica será vista, em breve, em Belo Horizonte. A réplica marca o retorno da companhia como aço oficial do Grande Prêmio de São Paulo de F1, em novembro.

Desenvolvida pelo artista plástico Alexandre Bergami, conhecido como Ale NingueM, a cópia reflete a matriz produtiva sustentável da Gerdau, que utiliza a sucata metálica como matéria-prima de cerca de 70% de sua produção de aço, assegurando uma produção com baixa emissão de carbono. A obra chama a atenção para a importância da sustentabilidade e a conscientização sobre a necessidade de descarte responsável.



• DJ NO TERRAÇO

As DJs Andrea Around e Clau abrem a programação de outubro do recém-inaugurado Terraço Niê, localizado no edifício P7 Criativo, animando o espaço, respectivamente, nesta sexta-feira (4/10) e no sábado.



• NA LEMOS DE SÁ

"Vermelos", de Andrea Lanna, pode ser visitada a partir de sábado (5/10), na Lemos de Sá Galeria de Arte. A mostra reúne 30 pinturas em acrílica sobre papel produzidas entre 2021 e 2022



• DE OLHO NA FOLIA

Belo Horizonte se tornou um celeiro de bebidas RTD (ready-to-drink) e com o tema carnaval já circulando pela cidade, o setor começa a se movimentar para a folia. Lançada há pouco mais de um ano, a Stone Light aposta em releituras dos drinks mais amados para a praticidade da latinha, com as versões da Pink Lemonade e do Tropical Gin.



• CABARÉ CORAGEM

O Grupo Galpão participa do Festival Internacional Cervantino, um dos maiores festivais culturais da América Latina. Na cidade de Guanajuato, entre 11 e 27 de outubro, a 52ª edição do evento celebra o “Ano Dual 2023-2024: presença do Brasil no México e do México no Brasil”, criando oportunidades de colaboração e de diálogo cultural profundo entre os países. O Galpão leva o elogiado “Cabaré Coragem”.



• DIAMANTE

A Fazenda São José, localizada em Ibertioga, na Zona da Mata mineira, venceu a disputa nacional para produção de silagem de alta qualidade promovida pela Biomatrix Sementes, uma das maiores empresas do setor no país.

A propriedade de Antônio Augusto Rodrigues Miranda liderou o ranking no Brasil, com 94 pontos, caracterizando um produto diamante. O objetivo do torneio é manter o padrão no que há de melhor em genética e tecnologia de ponta para produção de silagem. Antônio Augusto foi premiado com um quadriciclo Honda FourTrax.