Deu Minas na premiação Melhores da Taça 2024. Os três concorrentes de Belo Horizonte se destacaram na disputa nacional. O Cabernet Butiquim foi eleito o Melhor Bar de Vinhos. Para o empresário Pablo Teixeira, o prêmio representa a consolidação de quase 10 anos de trabalho do bar, que combina a informalidade de um boteco com uma ampla carta de vinhos.

"Estamos muito felizes e orgulhosos por esse reconhecimento”, disse. Já o Pirex ficou com o título de Melhor Bar da Região Sudeste, e a Cachaçaria Lamparina recebeu destaque com o Melhor Drinque com Cachaça – o Calma Nervo.

"Queremos uma cena cultural e gastronômica mais parceira em BH. Subir ao pódio com Lamparina e Cabernet representa o resultado desse esforço. O belo-horizontino vestiu a camisa e comprou essa briga, votando em nossas casas. Temos criatividade, temos público, temos amor, temos tudo. Só faltava unir forças. Se depender de nós, não falta mais", afirma Vitor Velloso, um dos sócios do Pirex, que é chefiado por Caio Soter e Isabela Rochinha.

O resultado foi divulgado no último domingo (29/9), em cerimônia realizada em São Paulo. A premiação contou com indicações de um júri especializado e votação aberta ao público.



• BARIÁTRICOS

A Santa Casa BH, por meio da Faculdade de Saúde e dos Ambulatórios Especializados, foi reconhecida com o prêmio Dr. Thomaz de Aquino Borges Cordeiro pelo aplicativo Baritrip, voltado ao acompanhamento de pacientes bariátricos.

O projeto foi idealizado por Bruno Côrtes Gonçalves, aluno de doutorado da Faculdade de Saúde Santa Casa BH, em colaboração com os médicos e equipe multidisciplinar do Ambulatório de Obesidade da gigante da saúde de Minas Gerais. A premiação foi feita durante o 20º Congresso Mineiro de Endocrinologia e Metabologia.

A Santa Casa BH planeja expandir o uso do Baritrip para usuários de outros serviços de saúde, além de disponibilizar o aplicativo nas lojas de aplicativos, permitindo que mais pacientes tenham acesso ao recurso.



• LUZ, CÂMARA, AÇÃO!

Uma informação errada em um jornal deixa Estela incomodada. Tentando corrigir esse erro, a protagonista do curta-metragem “Erramos” se envolve numa saga que mobiliza pessoas próximas e até desconhecidos, numa trama que convida a refletir sobre o universo contemporâneo da comunicação. Estela é interpretada por Inês Peixoto, atriz do Grupo Galpão, dona de carreira de grandes sucessos.

“Erramos” é um filme idealizado pela diretora Mariana Borges e pelo roteirista Vicente de Souza. Ambos são formados em Comunicação Social pela UFMG e conceberam o projeto a partir de suas vivências profissionais. O título do filme, “Erramos”, faz referência às clássicas seções de jornais em que são publicados erros de edições anteriores.



• ESCOLHA

“Tenho família na cidade e visito desde pequena. Nos últimos anos, veio crescendo o desejo de realizar um filme aqui, e a história de ‘Erramos’ me pareceu ideal para ser ambientada em Jaboticatubas”, conta Mariana Borges, revelando sua motivação de realizar as filmagens na cidade.

A diretora também destaca o apoio local que a equipe do filme tem recebido para a realização. “Muita gente está interessada, contribuindo. Estamos sendo muito bem recebidos e isso nos motiva a fazer um filme não só na cidade, mas também para a cidade.” O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo).



• O SOPRO DA QUIK

Há alguns anos experimentando a dança nas ruas de BH, a Quik Cia. de Dança completa, em outubro, a circulação de seu novo trabalho “O sopro do outro”, por praças, parques e centros culturais de Belo Horizonte.

Com direção do ator e diretor Marcelo Castro e atuação dos bailarinos Letícia Carneiro, Rodrigo Quik, Marise Dinis e Naline Ferraz, a performance, que estreou na Praça JK, em setembro, encerra as apresentações sábado (5/10), às 16h, na Praça Floriano Peixoto, e domingo (6/10), às 16h, no Parque Jacques Cousteau (Betânia). O acesso é gratuito.