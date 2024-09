Quando o assunto é a noite de Belo Horizonte, eles têm muita história para contar. DJ Amauri tocou nas boates Tom Marrom, UpStairs, Le Galope, Parthenon, L'apogée, Ao Bar e Guest. DJ Blau tocou em Nova York nos anos 1980. DJ Paulinho marcou época como residente da boate NaSala, a pista de dança que deixou saudade. Foram figurinhas carimbadas na noite da capital mineira entre os anos 1970 e 2000, fazendo muita gente feliz. Completando o grupo, DVJ Wander, que registrou shows nacionais e internacionais por 30 anos. Amauri, Blau, Paulinho e Wander se uniram para reviver o auge da noite em Belo Horizonte durante a primeira edição da festa “NightFantasy”, marcada para 11 de outubro, no Renascença, a partir das 21h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.



• FURACÃO

Depois de “Bordados” (2022), Amok Teatro (RJ) está de volta a Belo Horizonte, desta vez com seu inédito “Furacão”. Baseado na obra homônima do premiado escritor francês Laurent Gaudé, o espetáculo traz um personagem da comunidade negra de Nova Orleans, face à violência do Katrina, furacão que devastou o Sul dos Estados Unidos, em 2005. Dirigido por Ana Teixeira e Stephane Brodt, o trabalho trata do peso da desigualdade social e racial em momentos de grandes tragédias climáticas, com reflexões sobre ética, racismo ambiental e retorno à ancestralidade. Em cena, estão as atrizes Sirlea Aleixo e Taty Aleixo – mãe e filha, na vida real –, e os músicos Anderson Ribeiro e Rudá Brauns. “O processo de construção de Furacão começou com um intercâmbio com o mestre Jorge, da comunidade dos Arturos, em Contagem, um dos locais em que o trabalho poderá ser visto”, conta a diretora Ana Teixeira. Em Belo Horizonte, a peça fica em cartaz no Teatro do Galpão Cine Horto, de 18 a 20 de outubro.

• APROXIMA

Sábado (5/10), a Feirinha Aproxima realizará uma edição especial com o tema “Uaine day”, das 10h às 17h, nos jardins internos da Casa Fiat de Cultura. O público poderá apreciar rótulos de vinhos mineiros e de mais de 20 países, harmonizados com delícias da gastronomia mineira, cuidadosamente selecionadas pela curadoria de Eduardo Maya. Além dos vinhos e cervejas artesanais, pratos típicos, que são marca registrada da feirinha, estarão no menu. O evento é gratuito, sem necessidade de retirar ingresso.

• POESIA

A empresária mineira Adriana Prates marcou para 24 de outubro o lançamento de seu primeiro livro de poemas, “O verso inverso”, no Grande Hotel Ronaldo Fraga. Com 140 páginas, 20 delas em papel vegetal, a obra se divide em três partes: “Campos de estrelas”, “Cartas de amor” e “Lampejos”, com poemas escritos entre 2017 e 2022. Thiago Colares, ex-diretor de Marca e Produto das lojas de presentes Imaginarium, assina as ilustrações.

• LITERATURA INFANTIL

"Pinoquiabo" (Literíssima, Belo Horizonte, 2024), primeiro livro infantil do escritor Vander André Araújo, tem agenda de lançamentos definida na 22ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em 10 de outubro. Em Bom Despacho, terra natal do autor, será em 19 de outubro; no 4º Festival Literário Internacional de Itabira, 1º de novembro. Belo Horizonte tem manhã de autógrafos marcada para 9 de novembro, no Café com Letras, na Savassi. A história gira em torno das aventuras de Antônio na fazenda do avô, no Cerrado mineiro, com abordagem de questões filosóficas acompanhado da sabedoria do avô. Vander também escreveu os livros "Roupa suja de inconfidente", "Pode durar o tempo de uma música" e "Sobre mim uma sentença". As ilustrações de "Pinoquiabo" são do artista plástico Carlos Caminha.