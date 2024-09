Agora vai. Depois de mais de 10 anos de espera, o Hotel Clara Arte, que vai funcionar em Inhotim, está em fase final de obras e tem previsão de funcionamento a partir da segunda quinzena de dezembro. A operação, em primeira fase, vai oferecer 46 quartos divididos em quatro tipos de acomodações. A tarifa mais barata para casal com pensão completa (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e bebidas não alcoólicas durante as refeições) custa R$ 2.391. As reservas podem ser feitas no site Clara Resorts.

MINAS COM SÃO PAULO

O tamanho dos quartos varia de 516 metros quadrados (o maior) a 69 metros quadrados (o menor). O Grupo Clara Resorts está à frente das obras e é dono dos hotéis Clara Ibiúna, em Ibiúna, e Santa Clara Eco Resort, em Dourado, ambos no interior de São Paulo. O projeto, que tem assinatura da arquiteta Freusa Zechmeister, está parado há 10 anos, depois de um período de obras entre 2011 e 2014.

Luís Couto, vocalista da extinta Devise, lança o single "Postal" Renato Tavares/divulgação



MÚSICA NOVA

Luís Couto, vocalista da extinta banda Devise, prepara lançamento de single solo. Morando em Estocolmo, capital da Suécia, desde o ano passado, o músico não abandonou suas raízes musicais e com "Postal" marca o início de uma nova fase em sua carreira. A letra começou a ser escrita em um dia em que Luís enviou para a família um postal de uma cidadezinha do interior do país europeu.

SAUDADES DE CASA

"Tinha certeza que eles iam amar estar ali e o sentimento foi esse, a vontade de estar junto naquele momento", conta o artista. "É o que eu quero passar com essa música, ela é o meu postal para dizer que eu queria estar junto das pessoas que gostam de mim, que eu sempre penso em nossos dias juntos. Os dias que tivemos no Brasil e os dias que eu queria que tivéssemos aqui na Suécia." O trabalho reúne ainda Carolina Rodrigues no violoncelo e Felipe D’Angelo, do Cais Estúdio de Música (Belo Horizonte), assina a mixagem e masterização.

INDIE ROCK

Luís Couto é mineiro de Bom Despacho. A música apareceu cedo em sua vida e, aos 9 anos de idade, ele tocava piano. Foi bem mais tarde, aos 20, que começou sua carreira no indie rock. Primeiro como guitarrista da banda Churrus, de São João del-Rei. Paralelamente, fundou a Devise, que nasceu inspirada no Britpop, madchester e rock alternativo dos anos 2000. Ao longo de uma década, lançou três álbuns, dois EPs e diversos singles. Em 2022, até Julian Casablancas, vocalista dos Strokes, encantou-se com o grupo e elogiou a versão da banda para “Is this it”. Além de “Postal”, o músico prepara mais um single de seu novo projeto para este ano e pretende finalizar seu primeiro disco até junho de 2025. Mesmo à distância, Luís segue integrando a Churrus, que também lançará novo álbum ainda em 2024.