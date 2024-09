Sexta-feira (27/9)

A semana começa com um convite irresistível de uma volta no tempo. A produção musical dos anos 1970, 1980 e 1990 é tema da festa Supra Sumo, na Madame Geneva (Rua Elias Antônio Jorge, 21A, Luxemburgo). A pista será animada, a partir das 19h, pelo DJV Roy Supra Sumo, com vinhetas e videoclipes restaurados e turbinados para a proposta dançante. Os ingressos disponíveis na plataforma Sympla custam R$ 25. Festa para maiores de 18 anos.



Sábado (28/9)

Ver a Mimulus Cia de Dança em cena é uma das coisas mais lindas e agradáveis. A dança de salão ganha uma leitura que valoriza ainda mais o gênero. Por isso, participar de uma festa sob o mesmo teto da companhia é um programa imperdível para sábado. Os fãs do grupo terão a oportunidade de apreciar trecho do espetáculo “Pretérito imperfeito”, que neste ano completa 10 anos. No ano que vem será apresentado no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, em 14 de fevereiro, na programação da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.O encontro está marcado na sede da Mimulus Escola de Dança (Rua Ituiutaba, 325, Prado), a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 40.



Domingo (29/9)

Um dos projetos de maior sucesso, Ô Sorte, é boa opção para tirar todo mundo de casa para curtir boa música, domingo à tarde, na Casa Rosa do Bonfim (Rua José Ildeu Gramiscelli, 301, Bonfim), a partir das 15h. A animação fica por conta dos músicos residentes do projeto, Gustavo Maguá, Bruno Teixeira, Augusto Cordeiro, Pedro Gomes, Fernanda Bento, Guto Padovani e Pablo Dias. Os ingressos custam R$ 35 até as 17h30 e R$ 45, depois desse horário.



Segunda-feira (30/9)

O Centro Cultural Banco do Brasil é dos raros espaços culturais abertos às segundas-feiras. É tão bom visitá-lo, até mesmo para ver a mostra permanente, com o Salão Nobre e o Gabinete do Secretário, que funcionam no segundo andar do prédio. Entre os destaques, mobiliário criado pela Laubisch Hirth, a mais importante fábrica de móveis do Brasil, entre 1920 e 1950. Toda a mobília, aliás, pertence ao governo do estado e passou por reforma, entre 2008 e 2009, sob os cuidados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O prédio, tombado pelo Iepha em 1977, foi sede da Secretaria do Interior, da Secretaria de Justiça, da Secretaria de Defesa Social e da Procuradoria Geral do Estado. Entrada gratuita



Terça-feira (1º/10)

Obras desenvolvidas em unidades prisionais e APACs de Minas Gerais fazem parte do acervo da mostra “A beleza do imperfeito”, em cartaz no Centro de Arte Popular (Rua Gonçalves Dias, 1.608, Lourdes). A exposição é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio do CAP, e busca promover reflexões sobre a liberdade, a família, a sobrevivência no cárcere, a fé, a arte e a educação, o trabalho e os sonhos. Com visitação gratuita, a mostra tem curadoria assinada por Tio Flávio, Varda Kendler, Mariângela Souza, Odette Castro, Tê Araújo, Angelita Mercês, Marcela Mafra e Helena Macedo.



Quarta-feira (2/10)

Juarez Moreira é atração de quarta-feira no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Mineiro de Guanhães, Juarez é reconhecido como um dos maiores talentos do violão brasileiro. Autodidata, começou a tocar aos 12 anos. Abandonou o curso de Engenharia Civil no último ano para dedicar-se exclusivamente à música. Autor de clássicos da música brasileira, como “Diamantina” (gravado como “Diamond Land” no primeiro disco internacional de Toninho Horta), “Baião barroco”, “Bom dia” e “Valsa pra Maria”, tem na trajetória shows aclamados pelo público e pela crítica nos Estados Unidos, França, Venezuela, Portugal, Itália, Suíça, Finlândia, Argentina, Venezuela. O primeiro set começa às 20h; o segundo, às 21h30. Os ingressos custam R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa).



Quinta-feira (3/10)

Garota carioca suingue sangue bom, Fernanda Abreu promete animar a quinta-feira fechando a noite de abertura da 5º edição do Elas Festival, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Nesse mesmo dia, às 17h, bate-papo com Zezé Motta e Cláudia Lima, com mediação de Fabiana Almeida. O projeto dá ênfase à diversidade da produção brasileira de mulheres e LGBTQIA+ vindas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará. Na programação, que vai até sábado, shows, performances, oficinas, mostras de economia criativa e de artistas visuais, exposição de fotografia, debates, exibição de curtas-metragens. Os ingressos estarão à venda a preços populares – R$ 20 e R$10 – via plataforma Sympla. Na portaria do evento, serão arrecadados absorventes e itens de higiene pessoal destinados ao projeto artístico e sóciocultural Yo Soy Sangria (@yosoysangria), o que garante o pagamento da meia-entrada social.