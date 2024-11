Verão à vista, a agenda de BH começa a esquentar. Na segunda quinzena de janeiro, Saulo Fernandes leva para as margens da Lagoa dos Ingleses o projeto Saulo, Som e Sol. O repertório vai reunir sucessos do cantor – dos primeiros passos na música baiana a hits da carreira solo, passando pelos anos à frente da Banda Eva.

“Saulo, Som e Sol é o encontro da deusa música com o deus sol em meio a canções autorais, abraços apertados, suor, delícia e felicidade”, diz Saulo. A tarde será animada também pela banda Caraivana, nascida no litoral da Bahia, com choro, samba de raiz, xote e baião.

• SONHO DE SAMBAR



O lançamento do livro “Dona Ivone Lara e o sonho de sambar e encantar”, de Jacques Fux, finalista do Prêmio Jabuti 2024, está marcado para quarta-feira (13/11), às 19h30, na programação do projeto Literatura no Palladium, no Sesc Palladium. Além do autor, participam do bate-papo a compositora Júlia Rocha e a jornalista Camila de Ávila, mediadora do encontro. Acompanhada dos músicos Henrique Martins e Felipe Cordeiro, Júlia vai interpretar canções do repertório de Dona Ivone.

• TAMBOR NA PRAÇA



Tizumba, Bloco Tambor Mineiro, Bloco Saúde e a cantora Elisa de Sena estão confirmados na próxima edição do Tambor na Praça, em 17 de novembro, às 11h, na Praça da Saúde, no Bairro Grajaú, com entrada franca.

• “SILÊNCIO”



Marcelle Machado lança seu primeiro livro de poesia, “Silêncio” (Literíssima Editora), em 23 de novembro, das 16h às 19h, na Livraria do Belas, no UNA Cine Belas Artes, em Lourdes. A autora é formada em direito, com mestrado e doutorado na área da teoria do Estado e direito constitucional. Também se graduou em letras, com especialização em revisão de texto. Assina publicações acadêmicas nessas duas áreas. Um poema dela, “Sessão nostalgia”, faz parte do oitavo número da coleção de poesia feminina “Elas, a saudade, o amanhã”, publicada pela Literíssima.

Cobra desenhada por Ziraldo inspirou a personagem do livro que será lançado em Tiradentes IZ/reprodução

• PARA SEMPRE ZIRALDO



Destaque na 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes (Fliti), Ziraldo (1932-2024) ganha homenagem com o lançamento do livro “Entre cobras e lagartos” (Editora Reco-Reco). Com texto de Guto Lins, a obra traz ilustrações selecionadas no acervo do Instituto Ziraldo (IZ). O lançamento ocorrerá neste domingo (10/11), às 14h, acompanhado da palestra “O acervo sempre vivo de Ziraldo”, no Centro Cultural Yves Alves. Além de Lins, o encontro contará com o escritor e ilustrador Roger Mello e a fotógrafa e designer Adriana Lins, diretora artística do IZ. A mediação ficará a cargo do escritor Volnei Canônica, especialista em literatura infantojuvenil.

•••





Guto Lins conta que o livro “foi feito ao contrário”, ou seja, as imagens de Ziraldo deram origem aos textos. A personagem principal, por exemplo, é descrita em detalhes reveladores: “Era uma vez uma cobra que tinha 's' de sobra. Não era uma cobra só. Sabida, sabichona, sensata, sincera, sofisticada, sonhadora, sociável, se achava simplesmente sensacional. Mas era solitária”.