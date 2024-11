Jota Dangelo foi um dos criadores do "Show Medicina", que desde 1954 é escrito, dirigido e encenado por alunos do curso de medicina da UFMG





Sexta-feira (8/11)



O meio acadêmico está em festa com mais uma temporada do “Show Medicina”, com apresentações nesta sexta e sábado (8 e 9/11), no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia).

No ano comemorativo de suas sete décadas, o tema do espetáculo – “De enchente à queimada, o mundo acaba em piada” – reforça o caráter crítico e bem-humorado da produção sob o comando do Grupo Teatral Acadêmicos Amestrados, o G.R.U.T.A.A, formado por estudantes do curso de medicina da UFMG.

Cereja do bolo da apresentação são as cenas com luz negra, número criado há 30 anos que faz a plateia vibrar.

No primeiro semestre, Jota Dangelo, de 92 anos, contou à coluna como tudo começou. “Em 1954, o Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG decidiu fazer uma semana cultural e chamou-me para participar da aventura”, relembrou. Na época, ele cursava o quinto ano de medicina. Por meio do professor Liberato Di Dio, Dangelo ficou sabendo que em São Paulo estudantes costumavam fazer um espetáculo teatral chamado “Show Medicina”. “Lutávamos pela criação de um Teatro Universitário... Juntei as duas coisas: o relato do professor Di Dio e o desejo de ver o TU existir. Foi assim que começou o ‘Show Medicina’.” No ano seguinte, o professor Angelo Machado juntou-se ao projeto. O resto é história.

Hoje, tem sessão às 20h. Amanhã, às 19h. Ingressos: R$ 70 (inteira), à venda na plataforma Sympla.

Sábado (9/11)

Curtir o Museu dos Brinquedos (Avenida Afonso Pena, 2.564 – Funcionários) é sempre uma delícia, pela viagem que fazemos a nosso passado. O sábado vai ficar ainda melhor com o Halloween promovido lá. A garotada pode se divertir entre a “Doce ou travessura no pátio de brincadeiras”, “Caça aos brinquedos assombrados” , “Camarim vira monstro” (indicado para quem não tem o dom da transformação monstruosa), “Escola de feitiços do Harry Potter” e “Oficina de geleia de ectoplasma”. Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), para permanência no local. Entrada franca para participação de todas as atividades, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h.

Domingo (10/11)

O projeto Música de Domingo recebe, às 11h, a banda Belina Orkestar para cortejo no largo do Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal, no Centro de BH. O grupo, conhecido por suas fanfarras de música instrumental, promete alegrar a manhã domingueira com seu som forte e festivo, inspirado em canções tradicionais dos povos nômades do Leste Europeu. Entrada gratuita, sem necessidade da retirada de ingressos.

Segunda-feira (11/11)



Boa opção para começar bem a semana é visitar a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” , contemplando a belezas das fotografias e objetos indígenas coletados pelo fotógrafo japonês Hiromi Nagakura e o líder indígena Ailton Krenak ao longo de cinco anos de viagens pela Região Amazônica. A mostra, em cartaz no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários), é resultado de viagens realizadas entre 1993 e 1998 pelos estados do Acre, Roraima, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo e Amazonas. A entrada é gratuita.

Terça-feira (12/11)



Do CCBB BH ao Minas Tênis Clube, a semana segue com mais uma bela mostra. “Desenhos são como sementes debaixo de tudo”, de Nydia Negromonte, está em cartaz na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Partindo da série de livros didáticos “O pequeno cientista”, Nydia revisita materiais, procedimentos e trabalhos que vem realizando desde os anos 1990. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h. Entrada gratuita.



Quarta-feira (13/11)

A cantora Izza e os músicos Igor Neves (piano), Bruno Vellozo (contrabaixo) e André Limão Queiroz (bateria) prestam homenagem a Billie Holiday, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Savassi). No repertório, recriação de clássicos como “Strange fruit”, “Don’t explain” e “Solitude”. O show de quarta-feira começa às 20h. Ingressos via Sympla, com preços entre R$ 20 e R$ 160.



Quinta-feira (14/11)



Os DJs Válber, Denys Victoriano, Leandro Maestri e Perdigão comandam a pista da Flash Night Remember, nesta quinta, no Deputamadre Club (Avenida do Contorno, 2.026, Floresta). Os ingressos na portaria custam R$ 35.